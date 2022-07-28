На Мебельной и в проездах затопило приусадебные участки

28.07.2022 | 18:15

На Мебельной почти две недели из колодца хлещет питьевая вода. Затопило участки и на этой улице, и в Мебельных проездах. Даже в страшном сне здесь не могли увидеть, как огород превращается в подобие рисовой плантации.

«И в баню, и в туалет, до подвала не добраться. Там и банки, и запасы», - рассказал житель дома в 4-м Мебельном проезде Владимир Киселев.

Кое-как дотянулись до подземной кладовки. Воды там прибавляется, как и на огородах. Земля напиталась вволю, больше не принимает.

В садах созревают абрикосы, в болото опала малина - семьи прощаются с урожаем.

«Тонешь там. Всех соседей перезатопило. У одних маленький ребенок, у других тоже дети. Там полны подвалы», - сообщил житель дома на Мебельной Александр Романов.

Когда звонить в аварийную уже устали, жители отправились на прием к начальнику ресурсной компании. На все запросы он ответил: бригады очень заняты, но ремонт в частном секторе запланирован на ближайшие часы.