Жительница области считает обработку полей смертельно опасной

27.07.2022 | 10:29

Во вторник, 26 июля, на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» появилось обращение от жительницы Пензенской области.

Она пожаловалась на то, что в селах Липовка и Огаревка Малосердобинского района «население травят ядом». По словам женщины, сельскохозяйственная организация обрабатывает поля отравляющим веществом.

«Спасите население от болезней - рака, аллергии и т. д.», - обратилась женщина к главе региона.

Ответ пришел со страницы правительства Пензенской области.

«25 и 26 июля в районе с. Липовка проводилась обработка земельных участков с/х назначения («паров») гербицидом сплошного действия «Торнадо 500» наземным способом при помощи самоходных опрыскивателей.

Информация о данной обработке была своевременно размещена в СМИ. Организация, проводившая опрыскивание, заверяет, что работы проводили с соблюдением всех норм безопасности. Если у кого-то есть конкретные факты причинения вреда здоровью или других неудобств, организация готова обсудить все претензии», - говорится в сообщении.