Общество

В Пензе открылась фотовыставка памятных монет

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Разглядеть поближе и узнать события, которые вдохновили мастеров на чеканку, - в Пензе открылась фотовыставка памятных монет. На 25 стендах - исторические моменты правления Петра Великого.

«Пожалуй, ни одна прославленная персона не была удостоена в России такогов внимания художников-медальеров. Здесь каждая монета - дань памяти творениям и деяниям императора, которые изменили ход эпохи», - отметила заместитель управляющего отделением отделением по Пензенской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Людмила Барбакова.

В 2022 году празднуется 350-летие со дня рождения Петра I. Монета номиналом в 10 тысяч рублей, выпущенная по этому случаю, изготовлена из чистого золота наивысшей пробы.

Тимофей Козин приехал в Пензу на каникулы и пройти мимо изображений монет с Петром 1 не смог. С императором его связывает город, где живет мальчик.

«Прорубил окно в Европу, основал наш город. Мы оттуда приехали», - рассказал житель г. Санкт-Петербурга.

Тимофей не просто загляделся на лицо, которое часто встречал в учебниках, - он еще и юный нумизмат.

«Я собираю монеты, так что мне особенно интересно посмотреть», - пояснил школьник.

Экспозиция представлена в Пензе впервые. Она еще попутешествует по площадкам города и общеобразовательным учреждениям. Оригиналы хранятся в музеях и частных коллекциях, так что фото - отличный шанс рассмотреть памятные монеты как следует.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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