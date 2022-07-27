Сеанс «Кинометрии» от «Ростелекома» собрал более 200 зрителей

27.07.2022 | 13:36

В Пензе компания «Ростелеком» запустила бесплатные киносеансы на ежегодном фестивале «Кинометрия». По воскресеньям в 20:30 на открытой площадке по адресу: ул. Ульяновская, 91а, - пензенцы смогут посмотреть отечественные и зарубежные фильмы из коллекции цифрового видеосервиса Wink.

Фестиваль «Кинометрия» открылся показом российской комедии «Семья года». На первый киносеанс под открытым небом собрались более 200 пензенцев и гостей города. Зрители не только посмотрели веселый и трогательный фильм про поездку многодетной башкирской семьи на конкурс, но и послушали живую музыку в исполнении кавер-группы, поучаствовали в киновикторине и розыгрыше сертификатов на двухмесячную бесплатную подписку «Трансформер» видеосервиса Wink.

«Еще в прошлом году мы решили, что «Кинометрия» станет ежегодным событием, и постарались сделать программу еще более интересной. Видеотека сервиса Wink насчитывает более 60 тысяч фильмов и сериалов - огромная коллекция! Для показов мы выбрали шесть разножанровых картин, каждая из которых получила высокую зрительскую оценку. Уверен, что у наших гостей после кинопросмотров останутся яркие впечатления», - прокомментировал фестиваль директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

На «Кинометрию» пришли и постоянные зрители. В прошлом году житель Пензы Андрей Зверев посетил с семьей все шесть сеансов и получил подарок от организаторов фестиваля.

«В этом году подборка фильмов такая же интересная, как и в прошлом. Приятно смотреть киноленты со своими родными, вместе радоваться и удивляться! Фестиваль развивается, становится интересней. До кинопоказа можно поиграть в дартс, бадминтон и сфотографироваться на фоне красивого заката. Обязательно приедем на следующий воскресный сеанс. Спасибо организаторам за чудесный вечер», - поделился впечатлениями житель Пензы Андрей Зверев.

На «Кинометрии» зрители смогут посмотреть драму «Малышка на миллион», комедию «Бабки», триллер «Королевская игра», фильм для детей и подростков «Восточный ветер. Великий ураган». Завершится фестиваль 28 августа показом биографической ленты «Гагарин. Первый в космосе».