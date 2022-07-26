В Пензе провели литературный квест для школьников

26.07.2022 | 20:00

В сквере имени М. Ю. Лермонтова сотрудники пензенского Литературного музея провели квест, посвященный великому русскому поэту.

«Творчество Лермонтова можно раскрывать бесконечно, потому что оно очень емкое, богато как по содержанию, так и в прямом смысле слова. Мы стараемся это делать в более интересной форме», - отметила генеральный директор Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Наталья Полева.

Участникам квеста предложили пройти несколько станций. На каждой им предстояло ответить на разные вопросы.

«Как связан Михаил Юрьевич с городом (у него здесь жили родственники, он бывал здесь самого детства), об улице, которая носит его имя, о сквере», - пояснила сотрудница Литературного музея Лариса Панова.

Квест организовали для гостей города - юных жителей Донецкой народной республики, которые сейчас временно размещены в Пензе. В подобном мероприятии они приняли участие впервые.

«Лермонтова я изучала в школе и до сих пор изучаю, потому что еще учусь. Мне нравятся его стихи - очень красивые», - рассказала Снежана Башинская.

На память о мероприятии его участникам подарили брошюры со стихами поэта.