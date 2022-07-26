Пензенцы могут бесплатно сделать анализ крови на вирусные гепатиты

26.07.2022 | 17:06

В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, пройдет прямая линия, посвященная этой теме.

На вопросы, касающиеся диагностики и лечения вирусных гепатитов, ответит заместитель главного врача по медицинской части Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

Она расскажет, какие проявления характерны для вирусного гепатита, нужно ли делать прививку, где сдать анализы и куда обращаться при выявлении этого заболевания.

«Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить, позвонив в среду, 27 июля, с 13:00 до 14:00 по телефону 32-23-37», - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Кроме того, 28 и 29 июля в клинико-диагностическом кабинете центра спецвидов медицинской помощи все желающие смогут сдать кровь на вирусные гепатиты В, С и биохимический анализ крови на печеночные пробы.

При положительном результате и выявлении антител к вирусу гепатита пациента проконсультирует врач-инфекционист, будет назначено дообследование и определена тактика лечения.

Предварительная запись на обследование проводится по телефонам: 32-00-94, 32-11-29.