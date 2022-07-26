Пензенцев предупредили о возможном нашествии лугового мотылька

26.07.2022 | 18:30

Летом 2011 года даже днем здания, объекты и асфальт в Пензе покрывали неприятные насекомые, а ночью их становилось в разы больше. В 2022-м ситуация может повториться.

Несколько дней назад обнаружилось огромное количество лугового мотылька в полях рядом с городом. Сейчас насекомых меньше, но только потому, что часть бабочек уже умерла, отложив яйца. Вскоре из них появятся гусеницы - именно они опасны для посевов.

«Дачники говорят, что несколько гусениц могут за сутки в хорошую погоду прилично повредить кусту помидоров, например», - сообщил заведующий зоологическим музеем Олег Полумордвинов.

Рост численности луговых мотыльков отмечается циклически - раз в 10-11 лет.

По словам Олега Полумордвинова, пензенцам повезло, что пик выпал именно на 2022-й. Май, когда развивались первые бабочки, выдался холодным, и выжило в разы меньше особей, чем могло бы. Но сейчас погода наладилась, мотыльки активно размножаются. По расчетам, множество гусениц может напасть на поля, сады и огороды уже на следующей неделе. Что может получиться, известно даже по записям XVIII века, оставленным известным натуралистом.

«Когда Симон Паллас проезжал в сентябре через Пензенскую провинцию Казанской губернии, он обратил внимание, что часть полей была сильно потравлена, как будто там пасли скотину. Он посмотрел поближе - оказалось, что виноваты гусеницы лугового мотылька», - рассказал Олег Полумордвинов.

Вредитель - полифаг, то есть питается почти любыми растениями. Выход - срочно обрабатывать поля и огороды специальными препаратами.