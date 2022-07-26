Пензенский умелец намерен создать уникальный объект из фанеры

26.07.2022 | 20:15

Соединить Англию и Францию, сотворить из двух мировых достопримечательностей одну - пензенскую: народный умелец Жигалов намерен создать уникальный объект из фанеры.

«Внизу хотел бы сделать Эйфелеву башню, а на нее поставить Биг-Бен», - пояснил мастер.

Жигалов - выпускник Пензенского машиностроительного техникума, токарь, фрезеровщик, технолог по металлообработке. Но дерево ему больше по душе.

Выпиливанием из фанеры Геннадий Николаевич увлекся еще в Советском Союзе. Со школьной скамьи нравилось мастерить. Тогда лобзик был ручной, сейчас у него небольшой электростанок, соответственно и возможности расширились. Самое сложное - выбор.

«Потом обязательно нужно несколько дней отдохнуть, безделушки поделать. Потом уже снова что-то находится, начинаешь делать сложное», - рассказал резчик.

Так и рождаются всевозможные ажурные дворцы, замки, фантастические воздушные сооружения и многое другое. Работы Геннадия Жигалова хранятся в частных коллекциях в разных уголках России.