Общество

Пензенский умелец намерен создать уникальный объект из фанеры

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Соединить Англию и Францию, сотворить из двух мировых достопримечательностей одну - пензенскую: народный умелец Жигалов намерен создать уникальный объект из фанеры.

«Внизу хотел бы сделать Эйфелеву башню, а на нее поставить Биг-Бен», - пояснил мастер.

Жигалов - выпускник Пензенского машиностроительного техникума, токарь, фрезеровщик, технолог по металлообработке. Но дерево ему больше по душе.

Выпиливанием из фанеры Геннадий Николаевич увлекся еще в Советском Союзе. Со школьной скамьи нравилось мастерить. Тогда лобзик был ручной, сейчас у него небольшой электростанок, соответственно и возможности расширились. Самое сложное - выбор.

«Потом обязательно нужно несколько дней отдохнуть, безделушки поделать. Потом уже снова что-то находится, начинаешь делать сложное», - рассказал резчик.

Так и рождаются всевозможные ажурные дворцы, замки, фантастические воздушные сооружения и многое другое. Работы Геннадия Жигалова хранятся в частных коллекциях в разных уголках России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Ой лучше что нибудь из интим магазина вообразил

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