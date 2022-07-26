Банк «Кузнецкий» запустил оплату по QR-коду

26.07.2022 | 14:41

Банк «Кузнецкий» улучшил систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Теперь клиенты смогут оплачивать коммунальные платежи, обучение, налоги и другие услуги через QR-кoд в «kuzbank-онлайн».

Оплату можно внести, зайдя в раздел «Оплатить», выбрав услугу «Сканировать штрих-код», отсканировав код на квитанции, подтвердив платеж. При этом банк не берет с клиентов комиссию за совершение таких платежей.

Использование мобильной версии «kuzbank-онлайн» предоставляет круглосуточный свободный доступ к управлению денежными средствами, контроль остатков на счетах, оперативное получение информации за любой период времени. Мобильная версия доступна для скачивания и использования на операционных системах iOS и Android.

«Внедрение оплаты по QR-коду существенно облегчит процесс оплаты счетов. Клиентам банка больше не придется вносить реквизиты вручную - это значительно сэкономит время и облегчит бытовой вопрос. Новая опция уже доступна в мобильном приложении», - отметил заместитель председателя правления Вадим Власов.

Более подробную информацию можно получить на сайте kuzbank.ru, в любом офисе, в приложении «kuzbank-онлайн» или по телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.