В Пензе стартовал второй фестиваль «Кинометрия»

25.07.2022 | 21:00

Стартовал второй фестиваль «Кинометрия». Бесплатные показы фильмов под открытым небом на базе жилого комплекса «Лугометрия» позволяют насладиться хорошими картинами от компании «Ростелеком» и сервиса Wink.

«Видеосервис Wink - цифровая мультимедийная платформа, созданная разработчиками команды «Ростелеком». Это стопроцентно российский продукт, который уверенно входит в число лидеров среди онлайн-кинотеатров страны», - рассказал директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

Просмотры фильмов будут проходить каждое воскресенье в 20:30. Зрители увидят картины «Малышка на миллион», «Бабки», «Королевская игра», «Восточный ветер. Великий ураган», «Гагарин. Первый в космосе».

«До 28 августа каждое воскресенье всех ждут в жилом комплексе «Лугометрия». Здесь покажут прекрасные фильмы, можно провести время с семьей на открытом воздухе, на жилой природе за просмотром кино», - сообщил директор по маркетингу ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Семья Зверевых в 2021 году получила подарки за то, что не пропустила ни одного показа. В 2022-м они также собираются приезжать в «Лугометрию» каждое воскресенье. Однако важны не призы, а атмосфера кинофестиваля.

«Чудесное время - воскресный вечер, фильмы интересные», - отметила гость кинофестиваля Ирина Зверева.

Выступление кавер-группы, возможность снять себя на видео на специальном устройстве для замедленной круговой съемки, попкорн, подарки от организаторов и, конечно, фильм - открыла фестиваль «Кинометрия» картина «Семья года».