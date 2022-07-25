Сетевое издание|18+|Понедельник|25 июл 2022|10:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензе откроется первый коворкинг бизнес-класса

Печать
Telegram

Этой осенью в бизнес-центре «Атриум» на Кирова, 56, откроется модный коворкинг Meeting Point.

На втором этаже здания на площади 520 кв. м расположится бизнес-пространство с сервисными офисами различной вместимости, лаундж-зонами, кухнями и переговорными комнатами, которые благодаря раздвижным перегородкам смогут превращаться в конференц-зал для деловых мероприятий.

Meeting Point возьмет на себя заботы по организации комфортного рабочего пространства для резидентов и предоставит сервис по системе «все включено» - арендаторам будут доступны любые услуги коворкинга от аренды офиса и пользования переговорными комнатами до помощи секретаря.

Помимо этого, резидентам коворкинга в бизнес-центре «Атриум» доступны услуги всей сети Meeting Point на специальных условиях.

Дизайн интерьера разработан с учетом актуальных тенденций офисного дизайна: акцент - на удобство и комфорт будущих арендаторов, минимализм в стиле, удобная офисная мебель, качественные инженерные системы.

«В Пензе открывается первый коворкинг такого уровня. Задача нашего бизнес-центра - обеспечить максимальный комфорт для арендаторов и создать эффективную современную инфраструктуру. Коворкинг - универсальное решение для любого вида бизнеса, удобное и выгодное. Во многих регионах это направление офисного рынка уже активно развивается, и мы присоединяемся и поддерживаем данный тренд. Надеемся, что «Атриум» и Meeting Point станут точкой притяжения бизнеса в нашем городе», - отметил собственник бизнес-центра «Атриум» Сергей Лисовол.

Деловой центр «Атриум» (класс А) расположен в самом центре города - на Кирова, 56. Новый бизнес-центр построен в соответствии с самыми современными международными архитектурными и эксплуатационными стандартами.

Meeting Point - сеть коворкингов со всей необходимой инфраструктурой и сервисами для работы, проведения деловых встреч, переговоров и корпоративных мероприятий.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте