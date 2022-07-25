В Пензе откроется первый коворкинг бизнес-класса

25.07.2022 | 09:15

Этой осенью в бизнес-центре «Атриум» на Кирова, 56, откроется модный коворкинг Meeting Point.

На втором этаже здания на площади 520 кв. м расположится бизнес-пространство с сервисными офисами различной вместимости, лаундж-зонами, кухнями и переговорными комнатами, которые благодаря раздвижным перегородкам смогут превращаться в конференц-зал для деловых мероприятий.

Meeting Point возьмет на себя заботы по организации комфортного рабочего пространства для резидентов и предоставит сервис по системе «все включено» - арендаторам будут доступны любые услуги коворкинга от аренды офиса и пользования переговорными комнатами до помощи секретаря.

Помимо этого, резидентам коворкинга в бизнес-центре «Атриум» доступны услуги всей сети Meeting Point на специальных условиях.

Дизайн интерьера разработан с учетом актуальных тенденций офисного дизайна: акцент - на удобство и комфорт будущих арендаторов, минимализм в стиле, удобная офисная мебель, качественные инженерные системы.

«В Пензе открывается первый коворкинг такого уровня. Задача нашего бизнес-центра - обеспечить максимальный комфорт для арендаторов и создать эффективную современную инфраструктуру. Коворкинг - универсальное решение для любого вида бизнеса, удобное и выгодное. Во многих регионах это направление офисного рынка уже активно развивается, и мы присоединяемся и поддерживаем данный тренд. Надеемся, что «Атриум» и Meeting Point станут точкой притяжения бизнеса в нашем городе», - отметил собственник бизнес-центра «Атриум» Сергей Лисовол.

Деловой центр «Атриум» (класс А) расположен в самом центре города - на Кирова, 56. Новый бизнес-центр построен в соответствии с самыми современными международными архитектурными и эксплуатационными стандартами.

Meeting Point - сеть коворкингов со всей необходимой инфраструктурой и сервисами для работы, проведения деловых встреч, переговоров и корпоративных мероприятий.