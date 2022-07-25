В области перечислили проблемы трудоустройства молодежи

25.07.2022 | 09:32

В Пензенской области утверждена долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. Постановление подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В документе приводятся данные Пензастата за прошлые годы. На начало 2021-го в области проживало 300 400 человек в возрасте от 14 до 34 лет. В 2020-м уровень занятости составлял 54,3%, что ниже среднероссийского показателя (58,4%) и меньше, чем в 2019-м (55,5%).

«Уровень занятости молодежи в возрасте 15-19 лет в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом с 2,9% до 2,3%, а в возрасте 20-29 лет увеличился с 64,3% до 64,7%. При этом наиболее высокий уровень занятости в возрастных группах 30-39 лет (83,5%), 40-49 лет (89%)», - говорится в программе.

Анализ показал, что уровень безработицы молодежи 15-29 лет выше, чем по остальным возрастам. На этих людей приходится 42,6% от общего числа пензенцев, не имеющих работы.

В программе перечислено несколько проблем трудоустройства молодежи:

- отсутствие баланса между спросом и предложением в молодежном сегменте труда;

- несоответствие количества резюме молодых соискателей и вакансий для первого рабочего места;

- наличие среди молодежи лиц, не имеющих профобразования или подготовки;

- низкая конкурентоспособность молодежи в сегменте квалифицированного труда;

- отсутствие опыта у части молодежи при выходе на рынок труда;

- неудовлетворенность качеством рабочей силы со стороны работодателей.

Чтобы решить эти проблемы и содействовать успешному трудоустройству молодежи, планируется:

- помощь в подготовке резюме и размещение его на всех имеющихся площадках по поиску работы;

- психологическая поддержка для успешного прохождения собеседования;

- обучение по востребованным на рынке труда профессиям;

- социальная адаптация на рабочем месте.

Также установлены целевые показатели программы: это снижение уровня безработицы среди людей 15-29 лет (до 11% в 2022 году, 9,5% в 2023-м и 8% в 2024-м), увеличение доли несовершеннолетних, прошедших профессиональные пробы, а также участие молодежи в мероприятиях по субсидированию трудоустройства.

Ответственными исполнителями станут министерства образования и труда.