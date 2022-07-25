Ремонтом «Кукушки» в Пензе займутся в ближайшие дни

25.07.2022 | 19:00

Главная пензенская кукушка должна регулярно покидать свою темницу и сообщать точное местное время, однако вот уже несколько дней она сидит взаперти. При этом голос механическая птица подает исправно.

Достопримечательность появилась в Пензе в 1974 году. Часы горожане полюбили сразу, у них назначали встречи, свидания, родители приводили сюда детей. Однако в истории башни с механической птицей есть и грустные моменты: ее не раз повреждали вандалы.

Сейчас понятно, что хулиганы в заточении кукушки не виноваты - что-то случилось с механизмом.

«Постоянно спрашивают, работает или нет. Работает, только не выходит. Ну это уже не в первый раз - полгода назад было то же самое. Видимо, со всеми старыми механизмами такое периодически случается», - рассудили горожане.

Сотрудники предприятия «Пензавтодор», которые отвечают за функционирование часов, самостоятельно починить механизм не могут. Необходима помощь специалистов из города, где создавалась внутренняя часть конструкции.

«Оборудование старое, еще Сердобского часового завода, из-за погоды вышло из строя. Грозы», - пояснил мастер МБУ «Пензавтодор» Александр Филяев.

Ремонтник из Сердобска уже сообщил, что сможет прибыть в Пензу в ближайшие дни и постарается как можно скорее выпустить кукушку из плена.