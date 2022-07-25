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Общество

Пензенцам объяснили, кто может въехать на кладбище на машине

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась пожилая жительница Пензы, попавшая в сложную ситуацию. Женщине потребовалось отремонтировать скамейку и столик на Новозападном кладбище, где похоронен ее отец. К могиле необходимо было подвезти на автомобиле мешок цемента.

«Для этого я должна поехать на Некрасова, 34, и попросить направление на пропуск. После этого - поехать на кладбище и отдать пропуск смотрителю. Затем - договориться на определенный день и привезти цемент для ремонта столика. Мне 74 года, я проездила на общественном транспорте в жару и сама чуть не отправилась к отцу в могилу. Что за издевательство? Нельзя ли сократить этот алгоритм действий?» - рассказала о своих мучениях пенсионерка.

Ответ дали в администрации Пензы, документ подписал заместитель мэра по городским вопросам Павел Якунин. В нем говорится, что все работы на кладбищах, связанные с установкой намогильных сооружений, должны согласовываться с городским департаментом ЖКХ - именно он является специализированной службой по вопросам похоронного дела.

«Не допускается движение по территории кладбища автотранспорта за исключением катафального, транспорта инвалидов и престарелых лиц, специализированных транспортных средств, а также в случаях установки (замены) намогильных сооружений», - говорится в письме.

Для согласования установки намогильного сооружения нужно представить следующие документы:

- заявление с указанием его размеров (длины и ширины);

- удостоверение личности заявителя;

- свидетельство о смерти похороненного гражданина или документы, подтверждающие родственные отношения.

Этот пакет документов рассматривается в течение 10 дней.

«Таким образом, для получения согласования вам неоходимо обратиться в Депарамент ЖКХ города Пензы (ул. Некрасова, 34, кабинет 43, режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00). Без наличия согласования въезд на территорию транспорта не представляется возможным», - завершается ответ.

В мае этого года на Восточном, Новозападном и Митрофаньевском кладбищах МУП «Спецбюро» необоснованно ввело плату за въезд. Этот шаг мотивировался тем, что деньги брались якобы за уборку мусора, который оставляют после себя посетители могил. Однако в июне плату за въезд отменили.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

о как! написала бабка жалобу, а ей в ответ что она ещё мало мучалась! надо ещё СОГЛАСОВАНИЕ было получить и только потом... пусть скажет спасибо что не надо ПРОЕКТ (выполненный в СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ организации) предоставить!

все ж для народа....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что за издевательство? Нельзя ли сократить этот алгоритм действий?» - рассказала о своих мучениях пенсионерка.
Бабушка, в ответе много букв, если Вам трудно его прочитать, отвечу кратко: "Нет бабка, нельзя!"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для согласования установки намогильного сооружения нужно представить следующие документы:
penzainform.ru писал(a):
- свидетельство о смерти похороненного гражданина или документы, подтверждающие родственные отношения.
А где взять эти документы? Вот лежит там у меня дедушка. Где я высру его свидетельство о рождении или некий документ подтверждающий наше родство? Он помер ещё при Брежневе.

Гость||

Бюрократы!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Не допускается движение по территории кладбища автотранспорта за исключнием катафального, транспорта инвалидов и престарелых лиц, специализированных транспортных средств, а также в случаях установки (замены) намогильных сооружений», - говорится в письме.
Иными словами если вы инвалид или пенсионер по старости автомобиль с вами должны свободно пропустить на кладбище. Главное условие - знать свои права и не быть терпилой.

Гость||

Какой же маразм! И ведь это придумано не федеральным законом, а нашими, местными деятелями!!! Сами то, небось, н каких согласований не оформляют, а все делают по звонку "другу", и нет проблем! А народу жизнь, и без того сложную, ещё больше усложняют, радетели!!!

Гость||

Да эту бабушку года развели как лохушку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

заместитель мэра по городским вопросам Павел Якунин
Набрали .... с бору по сосенки пензяков мучить. Ведь за денежки они все равно кого хочешь пропустят. Гаишники, блин.

Имя: Гость
Комментарий:

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