Около детского сада в Пензе после ливня образовался провал

25.07.2022 | 18:00

В результате дождей земля стала уходить из-под ног. С каждым очередным ливнем промоина становится все больше и больше. В дошкольном учреждении на Российской пришлось выставить дополнительное ограждение, чтобы перекрыть любознательным воспитанникам доступ к опасному участку. Малыши гуляют теперь на других площадках.

«На данный момент поставлены в известность управление образования, департамент ЖКХ. С завтрашнего дня начнутся ремонтные работы, будут завозить строительный мусор для засыпания грунта. В дальнейшем - восстановление и укрепление грунта», - сообщила заместитель заведующего детским садом № 150 г. Пензы Екатерина Агафонова.

Особенность рельефа микрорайона такова, что вся вода потоками устремляется вниз. Детский сад стоит не один десяток лет, но здесь не припомнят, чтобы когда-либо образовывались промоины.

«В первый раз такое, никогда не наблюдалось. Только после сильнейших ливней, которые были накануне, грунт буквально смыло за один раз», - рассказала Екатерина Агафонова.

Если в детском саду ждут, когда приступят к восстановлению грунта, то дворник дома на Кижеватова, 20, не спешит расчищать территорию около многоэтажки. Асфальт засыпан землей, смешанной с песком, глиной и камнями.

Некая логика тут есть: не ровен час, опять пойдет дождь и грязевые потоки сверху опять хлынут во двор.