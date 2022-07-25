На территории пензенской колонии стоит бесхозная старая усадьба

25.07.2022 | 19:30

В скрытое от посторонних глаз здание не водят экскурсии. Когда-то в шикарном особняке кипела жизнь, давали пышные балы, а сейчас строение заброшено. Тем не менее за столетие с небольшим оно неплохо сохранилось.

«Сделано на века. То, что стоит и не разрушается кладка, - один из феноменов мастеров, строивших из кирпича. Часть фасада перед главным крыльцом - это красота! Она имеет право на существование и сохранение», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

У особняка богатая история. Первое упоминание о нем датируется 1892 годом. По некоторым данным, его построила зажиточная помещица Вера Дмитриевна Молочникова. Она владела несколькими предприятиями, различными заводами. Как гласит молва, на каждом кирпиче внутри дома написаны ее инициалы. На территории действовали школа, мельница, пекарня, конюшня на 70 лошадей, активно развивалась лесная промышленность.

Все изменилось с приходом к власти большевиков. Усадьбу сначала разорили, потом в ней обустроили приют для глухонемых, во времена Великой Отечественной в здании располагался госпиталь для летчиков. С 1968-го бывший барский дом стал профилакторием для лечения больных алкоголизмом - проще говоря, историческое строение превратили в вытрезвитель.

Сейчас оно находится в пределах комплекса исправительного учреждения.

«Туда никто не заходит, законсервировано - и все. У нас прав собственности нет, на учете нигде не состоит. Раньше с этого дома колония начиналась, потом построили корпуса», - пояснил начальник колонии-поселения № 12 Андрей Дадаев.

Кому здание принадлежит и кто несет ответственность за его сохранность - ответы на эти вопросы, возможно, уже совсем скоро станут известны.

«Включено ли в реестр памятников истории, архитектуры и культуры? Если нет, что нужно сделать, чтобы включить? Сложности есть - оно на территории режимного учреждения, масса других... Но тем не менее очень не хотелось бы, чтобы продолжало разрушаться», - указал Кирилл Застрожный.

Заинтересованность в этом есть.

«Если по-хорошему, восстановить бы его и сделать как музей. У нас колония-поселение, здесь бы проводить экскурсии», - отметил Андрей Дадаев.