На пензенском «Дне поля» «Русмолко» представила свои цифровые решения

25.07.2022 | 14:41

На выставке передовых технологий сельского хозяйства «День поля», которая прошла в Пензенской области 14-15 июля, представители компании «Русмолко» рассказали о применяемых в работе инновационных цифровых технологиях.

«Русмолко» принимает участие в пензенском «Дне поля» на протяжении многих лет, год за годом демонстрируя успехи развития компании, новые проекты, инновационные разработки и востребованные на рынке продукты и подтверждая звание одного из лидеров молочного животноводства России. В этом году компания представила на стенде модель рабочего места специалиста аналитического центра. Во время презентации посетители могли наблюдать за работой этого специалиста в режиме реального времени.

Посетители стенда увидели, как аналитический центр интегрирован в работу трех направлений деятельности компании (молочного животноводства, растениеводства и логистики), а также смогли наблюдать, как контролируются критически важные производственные процессы и обеспечивается информационно-аналитическая поддержка.

Специалисты «Русмолко» рассказали гостям и участникам выставки о положительном влиянии аналитического центра на эффективность и безопасность производства. Они также продемонстрировали, насколько оперативно аналитический центр позволяет оценивать и предупреждать нештатные ситуации, принимать быстрые решения, минимизировать влияние человеческого фактора.

На стенде компания «Русмолко» по традиции выставила образцы сельхозпродукции. Семеноводческое подразделение «Пачелмское хозяйство» представило всю линейку сортов озимой пшеницы. Компания предлагает самый сильный посевной материал, позволяющий выращивать достойный урожай. В этом году потенциал урожайности достигает 8 тонн с гектара.

Сорта озимой пшеницы от «Русмолко» используются во многих районах Пензенской области и за ее пределами. Аграрии мотивированы делать выбор в пользу сильных и проверенных сортов, морозо- и зимостойких, устойчивых к полеганию и засухе. Такими сортами традиционно являются «Гром», «Юкка», «Алексеич», «Скипетр». Все сорта районированы, что позволяет фермерам рассчитывать на получение субсидий от государства.

Важным моментом мероприятия стало награждение лучших тружеников отрасли. В этом году звание почетного работника агропромышленного комплекса России было присвоено руководителю службы управления персоналом «Русмолко» Юлии Брыкиной. Награду за заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд вручил лично губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.