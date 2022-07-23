Общество

Пензенцам предложили провести выходные с пользой для себя

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Следующие выходные, 30 и 31 июля, общественные активисты Пензы предлагают посвятить участию в экологических акциях. Их пройдет сразу несколько.

В 11:00 в субботу, 30-го, на площадке у бывшего кинотеатра «Октябрь» стартует мероприятие под названием «Это вам не мусор». Оно посвящено вопросу раздельного сбора отходов.

«Мы принимаем от граждан вторсырье и передаем его частным компаниями на переработку: макулатуру, металл, жесть, стекло, пластик маркировки 1-6. Кроме того, для благотворительного фонда принимаем вещи, одежду и передаем нуждающимся», - рассказала экоактивистка Оксана Петулько.

Также 30 июля и в том же месте пройдет «Зеленая суббота». Суть этой акции в том, чтобы принести на площадку посуду и предметы интерьера, ставшие не нужными владельцам, но хорошей сохранности.

На следующий день, в воскресенье, 31 июля, во дворе на Московской, 60, будут ждать всех любителей растений в горшках на «Цветочный своп».

«Это обмен комнатными растениями и принадлежностями ухода за ними. Ненужные горшки, лейки, камушки для посадки - все это можно принести, выбрать что-то и забрать безвозмездно», - пояснила организатор акции Кристина Петулько.

Эта акция начнется в 11:00 и завершится в 15:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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