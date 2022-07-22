Общество

Жители дома на Тепличной отметили 40-летие девятиэтажки

Печать
Telegram

На празднике не было приглашенных артистов - хватало своих: все участницы русского народного хора «Пензенские узоры» живут неподалеку, в том числе в доме № 16 на улице Тепличной. Девятиэтажке исполнилось 40 лет. В честь этого события прямо во дворе накрыли стол и организовали концерт.

Солистка коллектива Алевтина Сидорова помнит, как в далеком 1982 году ей поручили ответственную миссию.

«Я работала паспортисткой, эти все дома заселяла, прописывала», - рассказала солистка русского народного хора «Пензенские узоры» Алевтина Сидорова.

Среди тех, кто получил ключи от квартиры в новой многоэтажке, - Александр Бобков. Ровно 40 лет назад мужчина, долгое время проработавший в «Тепличном», въехал в дом, который совхоз построил для своих сотрудников.

«Это было ведомственное жилье. Мы не замечали, что это такое. Никаких у нас склок не было за это время, а мы здесь прожили 40 лет. Жили дружно, выращивали цветы», - отметил житель дома на Тепличной, 16.

Благоустраивали придомовую территорию, не забывая при этом следить за состоянием многоэтажки. Активная гражданская позиция не осталась незамеченной: жителям вручили благодарственное письмо администрации Первомайского района.

«Хочу сказать, что ваш дом - это большая семья отзывчивых, трудолюбивых людей, доброжелательных, которые все вместе наводят чистоту и порядок в своих подъездах, местах общего пользования, а также проявляют заботу о прилегающей территории», - подчеркнула глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

Местные жители легко могут побороться за звание «Лучший двор Пензы» в рамках программы «Служба 11», которая выходит на 11 канале, и к юбилею выиграть 30 000 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

в этом доме чьи-то блатные родственники живут, иначе эти бабульки никому и даром не нужны снимать про них сюжет, просто так никто не почешется в пензюкии

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте