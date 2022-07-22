Жители дома на Тепличной отметили 40-летие девятиэтажки

22.07.2022 | 19:44

На празднике не было приглашенных артистов - хватало своих: все участницы русского народного хора «Пензенские узоры» живут неподалеку, в том числе в доме № 16 на улице Тепличной. Девятиэтажке исполнилось 40 лет. В честь этого события прямо во дворе накрыли стол и организовали концерт.

Солистка коллектива Алевтина Сидорова помнит, как в далеком 1982 году ей поручили ответственную миссию.

«Я работала паспортисткой, эти все дома заселяла, прописывала», - рассказала солистка русского народного хора «Пензенские узоры» Алевтина Сидорова.

Среди тех, кто получил ключи от квартиры в новой многоэтажке, - Александр Бобков. Ровно 40 лет назад мужчина, долгое время проработавший в «Тепличном», въехал в дом, который совхоз построил для своих сотрудников.

«Это было ведомственное жилье. Мы не замечали, что это такое. Никаких у нас склок не было за это время, а мы здесь прожили 40 лет. Жили дружно, выращивали цветы», - отметил житель дома на Тепличной, 16.

Благоустраивали придомовую территорию, не забывая при этом следить за состоянием многоэтажки. Активная гражданская позиция не осталась незамеченной: жителям вручили благодарственное письмо администрации Первомайского района.

«Хочу сказать, что ваш дом - это большая семья отзывчивых, трудолюбивых людей, доброжелательных, которые все вместе наводят чистоту и порядок в своих подъездах, местах общего пользования, а также проявляют заботу о прилегающей территории», - подчеркнула глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

Местные жители легко могут побороться за звание «Лучший двор Пензы» в рамках программы «Служба 11», которая выходит на 11 канале, и к юбилею выиграть 30 000 рублей.