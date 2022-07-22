В Пензенской области за полгода осудили 40 коррупционеров

22.07.2022 | 16:56

В первом полугодии 2022-го в Пензенской области 40 человек осудили за преступления коррупционной направленности.

12 из них - за мелкое взяточничество, 10 - за мошенничество, 8 - за дачу взятки, 6 - за ее получение, 2 - за присвоение и растрату, 1 - за посредничество во взяточничестве и еще 1 - за служебный подлог.

«Это 4 сотрудника органов внутренних дел, 1 - Федеральной службы исполнения наказаний, 2 депутата органов местного самоуправления, 4 преподавателя государственных образовательных учреждений, начальник почтового отделения и другие», - уточнили в региональной прокуратуре.

2 человека привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, еще 2 - в сфере ЖКХ.

6 граждан получили реальные сроки, 17 лишились свободы условно, 16 оштрафованы на суммы от 10 000 до 520 000 рублей, 5 лишились права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления, у 16 конфисковано имущество.

«В доход государства судом обращены денежные средства на сумму от 2 тыс. рублей до 1 млн 650 тыс. рублей», - добавили в прокуратуре.