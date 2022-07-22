В Пензенской области вновь пройдет фестиваль «Наша кузница»

После годового перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, в Кузнецке вновь пройдет Декада землячества и состоится фестиваль «Наша кузница».
Декада землячества, на которую пригласят выдающихся уроженцев Кузнецка, будет заполнена тематическими мероприятиями, спортивными состязаниями, патриотическими акциями.
Фестиваль «Наша кузница» запланирован на 4 сентября на центральной площади города. Он пройдет уже в седьмой раз и обещает быть не менее масштабным и зрелищным, чем предшествующие.
«Сценарий праздника традиционно предполагает работу нескольких площадок: Нарышкинской ярмарки, фестиваля национальных культур, музыкального салона. Будет чем занять и маленьких кузнечан - для них откроются аттракционы, пройдут всевозможные мастер-классы, подготовлен кукольный спектакль. Ожидается приезд гостей, открытие обновленной Доски почета и чествование кузнечан, внесших значительный вклад в развитие города», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.
Вечером гостей фестиваля ждет развлекательная программа.
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Кузнец скуй мне балду желательно покраше и побольше