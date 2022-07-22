Общество

Сотрудников ТРК «Наш дом» наградили в правительстве области

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Каждый из пензенцев, приглашенных в Круглый зал здания правительства области, внес свою лепту в укрепление и процветание Сурского края.

«Вы являетесь профессионалами, у которых следует учиться. Работая в самых разных отраслях, вы помогаете стабильному развитию нашего региона», - подчеркнул губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Один из тех, кто удостоился наград, - штамповщик крупного предприятия Сергей Ходаков. Он получил благодарность Президента РФ.

«20 лет занимаюсь этой деятельностью. С отцом вместе на двоих 60 лет на этом предприятии: он - 40, я - 20», - рассказал Сергей Ходаков.

Наградами отметили специалистов аграрной и продовольственной отраслей, политиков, общественных деятелей, ученых, юристов, экономистов, государственных и муниципальных служащих, представителей средств массовой информации.

«Одно дело - неоднократно снимать подобные церемонии вручения государственных, ведомственных и региональных наград, и совсем другие эмоции ты испытываешь, когда сам становишься участником такого события. Приятно, что работа не остается незамеченной, а значит, не только моя, но и всей информационной службы 11 канала», - подчеркнул журналист ТРК «Наш дом» Павел Лютов.

Свою награду - благодарность губернатора - получил видеооператор 11 канала Николай Егоров.

«Паша правильно сказал. Для видеооператора привычнее снимать, по ту сторону кадра быть. А тут уже, наверное, во второй раз я получаю такое благодарственное письмо», - отметил он.

На церемонии государственные, ведомственные и региональные награды вручили десяткам жителей Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Опять едросы, сами себя поздравляют и награждают. Скоро сами себя выбирать будут! ТВ давно всё уже куплено, там нечего смотреть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каждый из пензенцев, приглашенных в Круглый зал здания правительства области, внес свою лепту в укрепление и процветание Сурского края.
А внести свою лепту в процветание Пензенской области они случайно не хотят?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наградами отметили специалистов аграрной и продовольственной отраслей, политиков, общественных деятелей, ученых, юристов, экономистов, государственных и муниципальных служащих, представителей средств массовой информации.
А медработников? Причёи реальных, а не эффективных менеджеров здравоохранения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На церемонии государственные, ведомственные и региональные награды вручили десяткам жителей Пензенской области.
А где список?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Обывателям - обывательское... Самым лучшим в моей жизни

был отдых в русском городке Анапа на Чёрном море.

Бутылка шампанского стоит там всего 4 доллара.

Лично я считаю, что это и есть счастье.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Генри Гаррисон, экстрамен

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Самым лучшим в моей жизни

был отдых в русском городке Анапа

Анапа - это клоака. Самое отвратное место - Витязево.

Гость||

я в анапе чуть не забеременела

Гость||

Гость писал(а):

> Опять едросы, сами себя поздравляют и награждают. Скоро сами себя выбирать

> будут! ТВ давно всё уже куплено, там нечего смотреть.

Хорошо что закрыли "Эхо Москвы" и канал "Дождь".

Гость||

Гость писал(а):

> Опять едросы, сами себя поздравляют и награждают. Скоро сами себя выбирать

> будут! ТВ давно всё уже куплено, там нечего смотреть.

Комментарий иноагента

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо что закрыли "Эхо Москвы" и канал "Дождь".
Плохо.

Гость||

Гость писал(a):

Комментарий иноагента
Это почётное звание.

Гость||

Что то в этом году рановато они начали друг друга награждать.

Гость||

Гость писал(а):

> Хорошо что закрыли "Эхо Москвы" и канал "Дождь".

А ещë запретили вещание на территории России пропагандистских каналов CNN International, Euronews, BBC World News, Deutsche Welle, France 24, Настоящее Время.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Хорошо что закрыли "Эхо Москвы" и канал

> "Дождь".

Плохо.

Хорошо.

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