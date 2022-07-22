Сотрудников ТРК «Наш дом» наградили в правительстве области

22.07.2022 | 18:27

Каждый из пензенцев, приглашенных в Круглый зал здания правительства области, внес свою лепту в укрепление и процветание Сурского края.

«Вы являетесь профессионалами, у которых следует учиться. Работая в самых разных отраслях, вы помогаете стабильному развитию нашего региона», - подчеркнул губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Один из тех, кто удостоился наград, - штамповщик крупного предприятия Сергей Ходаков. Он получил благодарность Президента РФ.

«20 лет занимаюсь этой деятельностью. С отцом вместе на двоих 60 лет на этом предприятии: он - 40, я - 20», - рассказал Сергей Ходаков.

Наградами отметили специалистов аграрной и продовольственной отраслей, политиков, общественных деятелей, ученых, юристов, экономистов, государственных и муниципальных служащих, представителей средств массовой информации.

«Одно дело - неоднократно снимать подобные церемонии вручения государственных, ведомственных и региональных наград, и совсем другие эмоции ты испытываешь, когда сам становишься участником такого события. Приятно, что работа не остается незамеченной, а значит, не только моя, но и всей информационной службы 11 канала», - подчеркнул журналист ТРК «Наш дом» Павел Лютов.

Свою награду - благодарность губернатора - получил видеооператор 11 канала Николай Егоров.

«Паша правильно сказал. Для видеооператора привычнее снимать, по ту сторону кадра быть. А тут уже, наверное, во второй раз я получаю такое благодарственное письмо», - отметил он.

На церемонии государственные, ведомственные и региональные награды вручили десяткам жителей Пензенской области.