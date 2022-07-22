Представители пензенских СМИ провели день вместе с участковым

22.07.2022 | 19:25

Представители региональных средств массовой информации получили возможность провести день с участковым уполномоченным. Всем желающим стражи порядка раскрыли детали своих нелегких трудовых будней. Главным действующим лицом стал капитан полиции Алексей Христосов - сотрудник второго отдела УМВД России по городу Пензе. Он вплотную работает с населением.

Одним из этапов «погружения в профессию» стало посещение лиц, стоящих на профилактическом учете. За такими - глаз да глаз, и именно участковый может первым прийти на помощь, а то и выписать административный протокол.

«Главная цель профилактической работы достигается, когда человек встает на путь исправления и становится законопослушным гражданином. Обслуживаемый мной административный участок можно охарактеризовать как стабильно спокойный, но, бывает, совершаются преступления и необходимо принимать меры к их раскрытию», - сообщил старший участковый уполномоченный ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Алексей Христосов.

За непродолжительное время участники акции узнали, насколько сложна и важна работа участкового уполномоченного полиции.