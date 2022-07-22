Подрядчик пообещал завершить возведение ледового дворца в срок

22.07.2022 | 19:09

Возведение ледового дворца на улице 65-летия Победы идет полным ходом. К концу октября этот объект, согласно контракту, должен быть сдан. Металлический каркас здания смонтирован, частично выполнена крыша.

«Мы ведем работы по огнезащите металлических конструкций, по устройству фасада. Фронт работ еще огромный, но у нас впереди три месяца, подрядчик подписал график и гарантирует выполнение работ», - сообщил и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Также на территории установлены котельная и холодильное оборудование, без которого функционирование этого объекта невозможно. Строят его по одной из федеральных программ.

Планируют, что дворец, пусть и не такой, как «Дизель-Арена», станет тренировочной площадкой для фигуристов и воспитанников отделения шорт-трека.

Площадь спортивного сооружения - 4 901 квадратный метр. Главной в нем будет ледовая арена размером 30×60.

«Будет делаться подушка из песка, потом начнутся контуры (то есть теплый контур поля, утепление поля, холодный контур поля), потом будет бетонирование выполняться. Это уже будет готовый «пирог» ледового поля. А потом - намораживание льда, и все», - рассказал начальник участка Евгений Гуданов (г. Барнаул).

Для того чтобы поддерживать и следить за качеством холодного покрытия, уже купили ледозаливочную машину импортного производства. Ее можно будет увидеть, когда здание приобретет законченный вид и снаружи, и внутри.

«В благоустройство у нас входит ограждение территории, все дорожки асфальтируются, часть дорожек - в тротуарной плитке, освещение территории и дорога вокруг здания. Беседок нет, парковка будет», - пояснил Евгений Гуданов.