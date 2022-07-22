Общество

24 июля в Пензе откроется фестиваль «Кинометрия»

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Первый киносеанс под открытым небом в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», запланирован на предстоящее воскресенье, 24 июля.

Зрители увидят российскую комедию «Семья года» (12+) из коллекции цифрового видеосервиса Wink. В центре сюжета - башкирская многодетная семья Рахматуллиных, окончательно увязшая в кредитах и долгах. Все на стареньком микроавтобусе едут на конкурс «Семья года». Они уверены, что главный приз конкурса - последний шанс спастись от краха.

Фестиваль начнет свою работу в 20:30 на открытой площадке строящегося микрорайона «Лугометрия» на Ульяновской, напротив гипермаркета «Вектор» близ федеральной трассы М5 «Урал».

В стартовый день мероприятия для зрителей оборудуют тематические площадки, 3D-фотозону и проведут викторину на знание музыки и эпизодов из отечественных фильмов. На импровизированной сцене выступит кавер-группа.

До начала просмотра картины среди посетителей «Кинометрии» разыграют сертификаты на бесплатную двухмесячную подписку «Трансформер» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 249 ТВ-каналов и 50 000 фильмов, мультфильмов и сериалов.

Просмотр фильмов будет организован каждое воскресенье. Зрителям покажут драму «Малышка на миллион» (16+), российскую комедию «Бабки» (16+), триллер «Королевская игра» (16+), семейную картину «Восточный ветер. Великий ураган» (12+) и фильм-автобиографию «Гагарин. Первый в космосе» (6+).

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