В Пензе успешно прооперировали новорожденного малыша из Чувашии

21.07.2022 | 16:42

Новорожденного с тяжелым пороком сердца, появившегося на свет в Чебоксарах, прооперировали в Пензе.

Сразу после рождения ребенка врачи-неонатологи поставили ему диагноз «тотальная аномалия легочных вен». Спасти ребенка с таким недугом поможет только операция в первые дни после рождения.

Чувашские специалисты экстренно связались с врачами Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Пензе.

«Стабилизировав состояние новорожденного, медицинские работники подготовили кроху к сложной транспортировке. В сопровождении врачей-реаниматологов на реанимобиле, оснащенном современным медицинским оборудованием, малыш был передан в руки кардиохирургов», - сообщается на сайте городской клинической больницы № 1 Министерства здравоохранения Республики Чувашия.

Экстренную операцию провели, когда ребенку было всего 6 дней, она прошла успешно.

Сейчас жизни новорожденного ничего не угрожает, он уже вернулся домой, в Чувашию.