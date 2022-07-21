В Пензе успешно прооперировали новорожденного малыша из Чувашии

Новорожденного с тяжелым пороком сердца, появившегося на свет в Чебоксарах, прооперировали в Пензе.
Сразу после рождения ребенка врачи-неонатологи поставили ему диагноз «тотальная аномалия легочных вен». Спасти ребенка с таким недугом поможет только операция в первые дни после рождения.
Чувашские специалисты экстренно связались с врачами Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Пензе.
«Стабилизировав состояние новорожденного, медицинские работники подготовили кроху к сложной транспортировке. В сопровождении врачей-реаниматологов на реанимобиле, оснащенном современным медицинским оборудованием, малыш был передан в руки кардиохирургов», - сообщается на сайте городской клинической больницы № 1 Министерства здравоохранения Республики Чувашия.
Экстренную операцию провели, когда ребенку было всего 6 дней, она прошла успешно.
Сейчас жизни новорожденного ничего не угрожает, он уже вернулся домой, в Чувашию.
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