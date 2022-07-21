В июне средняя зарплата пензенских врачей превысила 65 000

21.07.2022 | 12:43

В июне средняя зарплата врачей в Пензенской области, имеющих фармацевтическое или другое высшее образование, составила 65 620 рублей.

Это на 1 475 рублей больше майского показателя, когда было 64 145.

Медсестры за июнь получили в среднем по 33 040 рублей. Сумма также более высокая, чем в мае (32 425 рублей).

«Соотношение средней заработной платы врачей должно составлять 200% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе, среднего и младшего медицинского персонала - 100%», - пояснили в ТФОМС Пензенской области.

У врачей индикатив в июне составил 215,4%, у медсестер - 108,5%.