Общество

В июне средняя зарплата пензенских врачей превысила 65 000

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В июне средняя зарплата врачей в Пензенской области, имеющих фармацевтическое или другое высшее образование, составила 65 620 рублей.

Это на 1 475 рублей больше майского показателя, когда было 64 145.

Медсестры за июнь получили в среднем по 33 040 рублей. Сумма также более высокая, чем в мае (32 425 рублей).

«Соотношение средней заработной платы врачей должно составлять 200% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе, среднего и младшего медицинского персонала - 100%», - пояснили в ТФОМС Пензенской области.

У врачей индикатив в июне составил 215,4%, у медсестер - 108,5%.

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Гость||

Скажите куда трудоустроиться на такую зарплату? Голимое вранье.

Гость||

И к чему или зачем нам эта информация? Мол не давайте им больше на лапу, они и так все в шоколаде? Или второй вариант: мол врачи, готовтесь, скоро очередное цунами коронавируса!

Гость||

А вот Сталин говорил - врачам и учителям зарплату повышать не надн, их народ прокормит. Это сколько же они иметь будут если мы им тащим и тащим?

Гость||

враки, все главврачи под себя подгребли, а остальные на самоокупаемости, обдирают пациентов без зазрения совести, а многие просто профнепригодные рвачи, способные на выписывание справок и б/л, не более.

Гость||

Когда мой ближайший родственник, находясь в Пензенской больнице, столкнулся буквально с запуском вымоганием денег, это было просто мерзко! Но пришлось заплатить, иначе отношение было как к скоту, и вдруг потом что нибудь не то сделали бы. Почему прокуратура не проверяет , ведь каждый житель Пензы знает о коррупции в областной медицине. Это же как зараза, как гниль!

Имя: Гость
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