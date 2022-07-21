Пензенские поисковики вернулись с находками из Волгоградской области

21.07.2022 | 19:22

Сводный пензенский поисковый отряд вернулся из Светлоярского района Волгоградской области, где вблизи села Солянка в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Противник старался захватить стратегически важную переправу, по которой доставляли боеприпасы и эвакуировали раненых бойцов.

«Немцы знали об этом и бросали большие силы, чтобы перекрыть сообщение и в то же время подойти к Волгограду с южной стороны. Бои там вели 64-я и 57-я армии. По данным, доходило до того, что до 100 единиц техники различной, танков было брошено именно на то, чтобы выбить наших бойцов, захватить местность и переправу», - сообщил заместитель командира поискового отряда «Боевое братство» Виктор Колгатин.

Эта земля буквально пропитана кровью. По словам заместителя командира поискового отряда «Боевое братство», в ней до сих пор покоятся останки десятков тысяч красноармейцев. Семерых смогли поднять в ходе экспедиции пензенские поисковики совместно с отрядами из Волгограда и Астрахани.

«Всем, кто был, удалось прочувствовать, как было трудно воевать, окапываться. Если раньше мы бойцов находили на глубине по полутора метров, то сейчас - около метра. Земля похожа на асфальт», - рассказал руководитель поискового отряда «Боевое братство» Виктор Оськин.

У трех солдат обнаружили именные медальоны и передали на расшифровку. Документы об эксгумации бойцов и другие протоколы раскопок направят в региональный штаб всероссийского «Поискового движения». Другие экспонаты пополнят местный музей.

«На вахте нам удалось найти советское снаряжение: магазин от СВТ-40, штык от винтовки Мосина», - отметил член поискового отряда «Крепость» Марат Бикбаев.

Откопали и магазин от того же орудия.

На Волгоградской земле сводная группа поисковиков, в которую вошли члены отрядов «Боевое братство», «Крепость», а также представители казачества, провела 10 дней. В планах у пензенцев - отправиться на вахту в Ленинградскую область.