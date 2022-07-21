Общество

Пензенские поисковики вернулись с находками из Волгоградской области

Печать
Telegram

Сводный пензенский поисковый отряд вернулся из Светлоярского района Волгоградской области, где вблизи села Солянка в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Противник старался захватить стратегически важную переправу, по которой доставляли боеприпасы и эвакуировали раненых бойцов.

«Немцы знали об этом и бросали большие силы, чтобы перекрыть сообщение и в то же время подойти к Волгограду с южной стороны. Бои там вели 64-я и 57-я армии. По данным, доходило до того, что до 100 единиц техники различной, танков было брошено именно на то, чтобы выбить наших бойцов, захватить местность и переправу», - сообщил заместитель командира поискового отряда «Боевое братство» Виктор Колгатин.

Эта земля буквально пропитана кровью. По словам заместителя командира поискового отряда «Боевое братство», в ней до сих пор покоятся останки десятков тысяч красноармейцев. Семерых смогли поднять в ходе экспедиции пензенские поисковики совместно с отрядами из Волгограда и Астрахани.

«Всем, кто был, удалось прочувствовать, как было трудно воевать, окапываться. Если раньше мы бойцов находили на глубине по полутора метров, то сейчас - около метра. Земля похожа на асфальт», - рассказал руководитель поискового отряда «Боевое братство» Виктор Оськин.

У трех солдат обнаружили именные медальоны и передали на расшифровку. Документы об эксгумации бойцов и другие протоколы раскопок направят в региональный штаб всероссийского «Поискового движения». Другие экспонаты пополнят местный музей.

«На вахте нам удалось найти советское снаряжение: магазин от СВТ-40, штык от винтовки Мосина», - отметил член поискового отряда «Крепость» Марат Бикбаев.

Откопали и магазин от того же орудия.

На Волгоградской земле сводная группа поисковиков, в которую вошли члены отрядов «Боевое братство», «Крепость», а также представители казачества, провела 10 дней. В планах у пензенцев - отправиться на вахту в Ленинградскую область.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 
Гость||

на сколько сдали, метелл сегодня что то в цене сдал, а черепушки толку собирать

Гость||

Была надежда, что поисковики когда-нибудь под Харьковом найдут останки моего деда. Теперь надежды нет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте