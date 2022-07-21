Комфортная среда: продолжается реконструкция набережной

21.07.2022 | 10:30

В Пензе продолжается четвертый этап реконструкции набережной реки Суры, которая ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

За полное преображение объекта высказались сами пензенцы: в 2021 году набережная стала победителем голосования по отбору общественных территорий для благоустройства.

В марте 2022-го после аукциона с подрядной организацией был заключен договор на капитальный ремонт участка площадью 17 500 кв. м, ограниченного улицами Максима Горького, Урицкого и стелой «Росток».

Проектом предусмотрены демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны, устройство декоративного мощения из гранитной брусчатки на пересечении Урицкого и Максима Горького, устройство тротуара на Урицкого с мощением плиткой.

Также в планах - создание детской площадки, летней фестивальной сцены с экраном и амфитеатром, скейт-парка, велодорожки, полная замена покрытий, новая организация зеленых пространств с элементами вечернего и праздничного освещения, установка двух уборных и торгового павильона.

Кроме того, потребуется перекладка газопровода, устройство систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и освещения.

В настоящее время, по информации Управления капитального строительства города Пензы, на объекте ведутся земляные работы по формированию пешеходных дорожек, установка бордюрного камня на тротуаре вдоль улицы Урицкого, вывоз грунта, завоз щебня, песчано-гравийной смеси.

Преображение объекта завершится осенью.

В 2022 году в аналогичном голосовании победу одержал проект благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Его обновлением займутся в 2023-м.

Кроме того, в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» принимают участие 35 муниципальных образований, на территории которых планируется благоустроить 63 объекта, включая 24 дворовые территории и 39 общественных пространств. На эти цели будет направлено свыше 362 миллионов рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

Губернатор Олег Мельниченко лично проверяет строительство объектов по этой программе, обращает особое внимание глав администраций районов на необходимость строгого контроля за ходом работ и четким соблюдением графика.