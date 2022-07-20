Общество

В пензенском храме прошла церемония посвящения в сестры милосердия

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В пензенском храме во имя преподобного Пимена Угрешского, расположенном рядом с областным онкологическим диспансером, состоялось торжественное посвящение в сестры милосердия.

Церемония прошла в понедельник, 18 июля, в день памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

«Пензенское сестричество милосердия существует при онкодиспансере с 2005 года. Сестры безвозмездно обеспечивают уход за тяжелобольными и нуждающимися в физической и духовной помощи людьми в учреждениях здравоохранения, домах престарелых, интернатах и на дому», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Свято-Елисаветинский духовно-попечительский центр милосердия при Пензенском областном онкологическом диспансере приглашает всех желающих.

Организационные собрания проходят по воскресеньям. Начало в 16:00.

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Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

посвещение прошло не даром, конечно. на всем деньги делают эти святоши

Гость||

Раньше квартирку можно было подписать на батюшку(физ лицо),по новому закону можно подписать на храм...

Гость||

Список тех за кем ухаживают эти барышни попик утверждает? Безвозмездно?

Гость||

Делай деньги, а остальное всё дребедень. Собирать деньги с больных людей за парковку! С детей на зоопарк круто.

Гость||

закажи , эт можно

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенское сестричество милосердия существует при онкодиспансере с 2005 года.
Сёстры милосердия должны работать везде.

penzainform.ru писал(a):

Сестры безвозмездно обеспечивают уход за тяжелобольными и нуждающимися в физической и духовной помощи людьми в учреждениях здравоохранения, домах престарелых, интернатах и на дому», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
А деньги на лечение они дают? На всё остальное насрать.

Имя: Гость
Комментарий:

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