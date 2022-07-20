В пензенском храме прошла церемония посвящения в сестры милосердия

20.07.2022 | 17:36

В пензенском храме во имя преподобного Пимена Угрешского, расположенном рядом с областным онкологическим диспансером, состоялось торжественное посвящение в сестры милосердия.

Церемония прошла в понедельник, 18 июля, в день памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

«Пензенское сестричество милосердия существует при онкодиспансере с 2005 года. Сестры безвозмездно обеспечивают уход за тяжелобольными и нуждающимися в физической и духовной помощи людьми в учреждениях здравоохранения, домах престарелых, интернатах и на дому», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Свято-Елисаветинский духовно-попечительский центр милосердия при Пензенском областном онкологическом диспансере приглашает всех желающих.

Организационные собрания проходят по воскресеньям. Начало в 16:00.