В пензенском храме прошла церемония посвящения в сестры милосердия

В пензенском храме во имя преподобного Пимена Угрешского, расположенном рядом с областным онкологическим диспансером, состоялось торжественное посвящение в сестры милосердия.
Церемония прошла в понедельник, 18 июля, в день памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы.
«Пензенское сестричество милосердия существует при онкодиспансере с 2005 года. Сестры безвозмездно обеспечивают уход за тяжелобольными и нуждающимися в физической и духовной помощи людьми в учреждениях здравоохранения, домах престарелых, интернатах и на дому», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
Свято-Елисаветинский духовно-попечительский центр милосердия при Пензенском областном онкологическом диспансере приглашает всех желающих.
Организационные собрания проходят по воскресеньям. Начало в 16:00.
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посвещение прошло не даром, конечно. на всем деньги делают эти святоши