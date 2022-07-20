Общество

Пензенцам напомнили об упрощенном порядке оформления гаражей

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Руководство регионального министерства госимущества и Управление Росреестра по Пензенской области напоминают гражданам, что они по-прежнему могут в упрощенном порядке оформить право собственности на гаражные постройки, а также землю под ними, в Едином государственном реестре недвижимости.

Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 сентября 2021 года. Чтобы стать полноценным владельцем, человек может иметь на руках минимум официальных бумаг.

«Даже не нужно непосредственное предоставление документа на землю - достаточно косвенных, например договора на подключение к технологическим сетям вашего гаража и каких-то документов, подтверждающих исполнение условий этого договора. Соответственно, это будет уже основанием для оформления гаража и земельного участка», - пояснил министр государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов.

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты капитального строительства, возведенные до 29 декабря 2004 года - дня вступления в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации. Таким правом воспользовались владельцы 1 467 земельных участков.

«Мы провели более 50 совещаний с председателями гаражных кооперативов, отрабатывали в ручном режиме каждый ГСК, потому что у каждого ситуация была своя: у кого-то были документы, у кого-то их не было - мы поднимали из архива», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

В 2022 году на проведение комплексных кадастровых работ выделены бюджетные средства, что позволит внести в ЕГРН сведения о 2 806 объектах недвижимого имущества. А в следующем году их станет в четыре раза больше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Достали уже своими очередными оформлениями.

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