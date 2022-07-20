Пензенские социальные предприниматели получат до 0,5 млн

20.07.2022 | 08:00

В 2022 году в Пензенской области социальным предприятиям предоставят гранты на развитие. Максимальная сумма поддержки - 500 000 рублей.

Впервые конкурс среди соответствующих организаций проводился в 2021-м, тогда средства получили 14 учреждений.

Среди них - негосударственные детские сады и образовательные центры, театральные и хореографические студии, реабилитационные центры, службы патронажа, спортивные секции и другие организации, деятельность которых направлена на решение социальных проблем или трудоустройство социально уязвимых граждан.

Подать заявку на грант могут только индивидуальные предприниматели или общества с ограниченной ответственностью, заявки от некоммерческих организаций не принимаются.

Подготовить бизнес-план для участия в конкурсе грантов предприниматели могут в рамках образовательного акселератора. Он стартует 25 июля в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

В течение месяца слушатели в онлайн- и офлайн-форматах изучат инструменты антикризисного управления компанией, узнают о новых мерах поддержки бизнеса, определят узкие места и потенциальные точки роста организации, а также индивидуально с федеральными экспертами проработают бизнес-модель развития своей компании.

Участие в программе бесплатное, но предварительно необходимо подать заявку.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону 8 (8412) 22-18-58 или на сайте центра «Мой бизнес».

Организатор мероприятия - региональный фонд поддержки предпринимательства (при участии Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области).

Конкурс проводится в рамках реализации на территории региона национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обучение по акселерационной программе проводят тренеры центра международного развития социального и женского предпринимательства ВЭИА.