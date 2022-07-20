Общество

Пензенские социальные предприниматели получат до 0,5 млн

Печать
Telegram

В 2022 году в Пензенской области социальным предприятиям предоставят гранты на развитие. Максимальная сумма поддержки - 500 000 рублей.

Впервые конкурс среди соответствующих организаций проводился в 2021-м, тогда средства получили 14 учреждений.

Среди них - негосударственные детские сады и образовательные центры, театральные и хореографические студии, реабилитационные центры, службы патронажа, спортивные секции и другие организации, деятельность которых направлена на решение социальных проблем или трудоустройство социально уязвимых граждан.

Подать заявку на грант могут только индивидуальные предприниматели или общества с ограниченной ответственностью, заявки от некоммерческих организаций не принимаются.

Подготовить бизнес-план для участия в конкурсе грантов предприниматели могут в рамках образовательного акселератора. Он стартует 25 июля в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

В течение месяца слушатели в онлайн- и офлайн-форматах изучат инструменты антикризисного управления компанией, узнают о новых мерах поддержки бизнеса, определят узкие места и потенциальные точки роста организации, а также индивидуально с федеральными экспертами проработают бизнес-модель развития своей компании.

Участие в программе бесплатное, но предварительно необходимо подать заявку.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону 8 (8412) 22-18-58 или на сайте центра «Мой бизнес».

Организатор мероприятия - региональный фонд поддержки предпринимательства (при участии Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области).

Конкурс проводится в рамках реализации на территории региона национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обучение по акселерационной программе проводят тренеры центра международного развития социального и женского предпринимательства ВЭИА.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте