Пензенские школьники сняли мультфильм про кошку на дереве

20.07.2022 | 19:48

В Пензе учатся «Светлые головы». Команда ребят из школы № 27 стала финалистом международных инклюзивных творческих игр, которые прошли в Ижевске. Пятеро тогда еще третьеклассников решили сделать мультфильм.

Действуя по законам жанра, сначала написали сценарий. В этой работе принимал участие Ярослав Агейкин - инвалид по зрению, но креативных идей у него много. В сюжете есть два главных героя - мальчик и девочка.

«Они увидели, что кошка залезла на дерево, и хотели подняться и снять ее. Но это опасно, тогда они решили поманить вкусностями (сосисками или чем-то): на землю положить под дерево, и она возьмет», - рассказал школьник.

«Когда персонажи были готовы, мы изготовили фон. За основу взяли лист голубого картона», - пояснила ученица школы № 27 г. Пензы Алиса Мельникова.

Из бумаги сделали героев, декорации, буквы для титров вылепили из пластилина. Для съемок использовали мультимедийный станок, который есть в школьной творческой лаборатории.

«Фигурки нужно было двигать совсем по чуть-чуть. Кадры нужно было делать четкими, яркими и неразмытыми, вовремя убирать руки, не загораживать свет. После каждой фазы движения - кадр. После того как сделали 20 кадров, просматриваем это все в быстром темпе», - отметила Алиса Мельникова.

Ярослав Агейкин победил и в другой номинации, уже личной, став лучшим в чтении стихов.

На конкурсе отличились также ребята из школы № 30 и Пензенского интерната для глухих и слабослышащих детей. Всего в инклюзивных играх приняли участие представители 57 регионов России.