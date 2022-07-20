Общество

Опасный для школьников переход назвали соответствующим нормативам

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Бессоновского района. По его мнению, школьники в селе Грабово рискуют жизнью, отправляясь на уроки.

«В Грабове детям опасно ходить в школу № 1. Переходить дорогу на Советской трудно, машины несутся как бешеные. Почему не установят ограничение скорости, «лежачих полицейских»? Это же школа, дети!» - высказал он свою точку зрения.

Ответ сельчанину дали в Управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. В нем говорится, что данный переход был обустроен в 2020 году, он отвечает требованиям нормативов.

Согласно проектной документации переход был оборудован линией искусственного освещения со светодиодными светильниками, дорожными знаками особых предписаний и предупреждающими дорожными знаками на флуоресцентной подложке желтого цвета, а также соответствующей разметкой, выполненной из термопластика.

Кроме того, на этом участке установлено стационарное техсредство автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

«В связи с тем, что вышеуказанный участок автомобильной дороги расположен на удалении от общеобразовательного учреждения, вопрос о целесообразности дальнейшего обустройства пешеходного перехода будет рассмотрен комиссионно с органами ГИБДД», - пообещали автору жалобы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот так вот. Если кого-то и сшибут, - вопросов возникнуть не должно ибо - соответствует. У нас так всегда - главное не люди, а чтобы соответствовало всем законам чтобы под ответственность не попасть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ГрабовЕ
Вы там совсем ку-ку.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|20.07.2022 10:25|

penzainform.ru писал(a):

В ГрабовЕ

Вы там совсем ку-ку.

А ты сам-то давно ку-ку?

Гость||

Несколько лет пытаюсь доказать необходимость установки светофора с кнопкой на ул.Пионерской (переход к Скорой помощи) и у перехода через путепровод на ул.Герцена (6 полос) - ответ такой же - НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ! Хотя минимального ознакомления с ГОСТ Р 52289-2019 (пункт 7) достаточно, чтобы понять, что "специалисты" из Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, как минимум просто не хотят работать или вовсе не компетентны!

Да и в целом им бы ВЕСЬ этот ГОСТ изучить не мешало - в Пензе редко что-то ему соответствует...

Гость||

назвать можно что угодно и как угодно, лишь бы не отвечать ни за что, у нас и спец-цией кое что другое назвали, тьфу!

Имя: Гость
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