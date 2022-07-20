Опасный для школьников переход назвали соответствующим нормативам

20.07.2022 | 09:56

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Бессоновского района. По его мнению, школьники в селе Грабово рискуют жизнью, отправляясь на уроки.

«В Грабове детям опасно ходить в школу № 1. Переходить дорогу на Советской трудно, машины несутся как бешеные. Почему не установят ограничение скорости, «лежачих полицейских»? Это же школа, дети!» - высказал он свою точку зрения.

Ответ сельчанину дали в Управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. В нем говорится, что данный переход был обустроен в 2020 году, он отвечает требованиям нормативов.

Согласно проектной документации переход был оборудован линией искусственного освещения со светодиодными светильниками, дорожными знаками особых предписаний и предупреждающими дорожными знаками на флуоресцентной подложке желтого цвета, а также соответствующей разметкой, выполненной из термопластика.

Кроме того, на этом участке установлено стационарное техсредство автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

«В связи с тем, что вышеуказанный участок автомобильной дороги расположен на удалении от общеобразовательного учреждения, вопрос о целесообразности дальнейшего обустройства пешеходного перехода будет рассмотрен комиссионно с органами ГИБДД», - пообещали автору жалобы.