Опасный для школьников переход назвали соответствующим нормативам

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель Бессоновского района. По его мнению, школьники в селе Грабово рискуют жизнью, отправляясь на уроки.
«В Грабове детям опасно ходить в школу № 1. Переходить дорогу на Советской трудно, машины несутся как бешеные. Почему не установят ограничение скорости, «лежачих полицейских»? Это же школа, дети!» - высказал он свою точку зрения.
Ответ сельчанину дали в Управлении строительства и дорожного хозяйства Пензенской области. В нем говорится, что данный переход был обустроен в 2020 году, он отвечает требованиям нормативов.
Согласно проектной документации переход был оборудован линией искусственного освещения со светодиодными светильниками, дорожными знаками особых предписаний и предупреждающими дорожными знаками на флуоресцентной подложке желтого цвета, а также соответствующей разметкой, выполненной из термопластика.
Кроме того, на этом участке установлено стационарное техсредство автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
«В связи с тем, что вышеуказанный участок автомобильной дороги расположен на удалении от общеобразовательного учреждения, вопрос о целесообразности дальнейшего обустройства пешеходного перехода будет рассмотрен комиссионно с органами ГИБДД», - пообещали автору жалобы.
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Вот так вот. Если кого-то и сшибут, - вопросов возникнуть не должно ибо - соответствует. У нас так всегда - главное не люди, а чтобы соответствовало всем законам чтобы под ответственность не попасть.