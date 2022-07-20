20.07.2022 | 13:51

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» примет на работу контролера газового хозяйства 3-го разряда.

Требования к кандидату: профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, без требований к опыту практической работы; стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность.

Данная вакансия открыта в отделениях:

- Пензенское отделение (г. Пенза, ул. Дзержинского, 42, тел. (841-2) 66-04-90);

- Пачелмский участок Каменского отделения (р. п. Пачелма, ул. Комсомольская, 70, тел.: (841-52) 2-24-58, (841-56) 7-38-40);

- Белинский участок Каменского отделения (г. Белинский, ул. Шуваева, 122, тел.: (841-53) 2-13-03, (841-56) 7-38-40);

- Городищенский участок Никольского отделения (г. Городище, ул. Московская, 98, тел.: (841-58) 3-30-87, (841-65) 4-28-85);

- Земетчинский участок Нижнеломовского отделения (р. п. Земетчино, ул. Лермонтова, 15, тел.: (841-55) 2-30-24, (841-54) 4-17-20);

- Нижнеломовский участок Нижнеломовского отделения (г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 123, тел. (841-54) 4-17-20);

- Башмаковский участок Нижнеломовского отделения (р. п. Башмаково, ул. Титова, 1, тел.: (841-43) 4-15-77, (841-54) 4-17-20);

- Колышлейский участок Сердобского отделения (п. г. т. Колышлей, ул. Московская, 1, тел.: (841-46) 2-11-39, (841-67) 2-25-21);

- Бековский участок Сердобского отделения (р. п. Беково, ул. Революционная, 1а, тел.: (841-41) 5-81-39, (841-67) 2-25-21).

По всем возникающим вопросам звонить по телефону (841-2) 94-44-21.