Кузнечане могут поделиться одеждой и бытовой химией с донбасцами

20.07.2022 | 11:01

В Кузнецке продолжает свою работу пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Он расположен в музейно-выставочном центре (бывший кинотеатр «Комсомолец») на ул. Московской, 53.

Все желающие могут принести:

- средства личной гигиены (бумажные полотенца и салфетки, шампуни, зубную пасту и щетки, хозяйственное, туалетное и жидкое мыло, мочалки, гель для душа, дезодоранты, туалетную бумагу, влажные салфетки, средства женской гигиены);

- продукты питания длительного срока хранения (консервы, крупы, макароны, галетное печенье, растительное масло, чай, кофе, сахар, питьевую воду, сок);

- одежду и обувь (новую) для детей и взрослых;

- бытовую химию (стиральные порошки обычные и жидкие, мусорные пакеты);

- постельные принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца банные и для рук, матрасы, кровати);

- бытовую технику (микроволновые и электрические печи, электрические кулеры и чайники);

- товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки, крем от пролежней);

- мобильные телефоны с зарядными устройствами;

- детское питание (сухие смеси «Малютка», «Малыш», «Нестажен», «Нутрилон»), пюре (овощные и фруктовые смеси, мясное и т. д.);

- товары для детей (пеленки, памперсы, мыло детское, детский крем, детские бутылочки, пустышки, детские игрушки, настольные игры, альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски, тетради, ручки, карандаши, развивающие игры для детей с ОВЗ (кубики, мякиши, элементарные пазлы), ползунки, рубашки, кофты, нижнее белье, носки);

- одноразовую посуду (тарелки, стаканы, кружки, ложки, вилки).

«Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть в хорошем состоянии, качественные, без повреждений, а продукты питания - длительного срока хранения, с действительным сроком годности», - напомнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Часы работы пункта приема: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье - с 9:00 до 14:00.

Контактные телефоны для справок: 8 (84157) 3-25-51, 8 (84157) 2-39-25.