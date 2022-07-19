В Пензе котельную не обеспечили защитой от молний

В Пензе выявлены нарушения в образовательной организации, осуществляющей подготовку железнодорожников.
«Установлено, что в учреждении не выполняются требования по содержанию и эксплуатации газовой энергоустановки, предназначенной для обеспечения горячего водоснабжения и отопления помещений учебных корпусов и общежития», - уточнили в Пензенской транспортной прокуратуре.
У здания котельной не было молниезащиты, после окончания отопительного сезона котлы не законсервировали. Работников не обучали методам эксплуатации опасного производственного объекта и способам оказания первой медицинской помощи.
По результатам проверки руководителю образовательной организации было внесено представление. В отношении виновного сотрудника возбудили административное дело.
«Материалы проверки направлены в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора для рассмотрения по существу. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле», - резюмировали представители надзорного ведомства.
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