Пензенцы могут инвестировать в строящееся жилье или выбрать готовое

19.07.2022 | 14:14

Многие будущие новоселы ломают голову, что лучше: купить квартиру в строящемся доме или сразу заехать в готовую новостройку? Найти ответ на этот вопрос можно на сайте крупнейшего застройщика региона - ГК «Территория жизни».

1. Инвестиции. Покупка квартиры на этапе строительства в современном жилом комплексе не только выгодное приобретение, но еще и инвестиционно привлекательное вложение.

Новый строящийся ЖК комфорт-класса «Лугометрия» от группы компаний «Территория жизни» в динамично развивающемся районе Арбеково стал финалистом и победителем всероссийских конкурсов недвижимости ТОП ЖК и Urban Awards. Инвестируя в недвижимость, покупатель приобретает квартиру с отделкой «Все включено», ознакомиться с которой можно по ссылке.

Застройщик предлагает оптимальные условия покупки на начальном этапе строительства, чтобы покупатель смог получить максимальную выгоду.

«Например, сейчас действует акция «Квартира дня» на строения 15 и 16. Инвестиционная привлекательность обусловлена тем, что прирост стоимости такой квартиры от момента старта продаж к моменту ввода дома в эксплуатацию составит 45%. Квартиры в ЖК «Лугометрия» с готовой отделкой и встроенной техникой сейчас доступны по стоимости от 2,4 млн рублей. Такие квартиры привлекательны и для рентного бизнеса - с момента ввода в эксплуатацию можно получать стабильный доход от сдачи жилья в аренду», - комментирует коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

2. Готовые новостройки. Тем, кто хочет сразу переехать в готовое жилье, рекомендуется рассмотреть введенные в эксплуатацию дома в ЖК «Арбековская застава».

Для новоселов важно наличие социальной инфраструктуры и школы в непосредственной близости от дома. Им предлагают привлекательные условия на покупку квартиры в «Доме у школы» (11-е строение 6-го микрорайона) в рамках новой акции «Портфель выгод». Предложение будет актуальным для семей с детьми.

«Портфель выгод» включает в себя:

- скидку 10% в рамках акции «Квартира дня» - выгода до 550 000 рублей; *

- в рамках действия льготной ипотечной ставки и субсидирования процентов по ипотеке застройщиком покупатель получает дополнительную выгоду до 1 500 000 рублей; *

- скидку 5% на квартиру в «Доме у школы», если ребенок учится в школе № 78 или скоро станет ее учеником, а также для сотрудников школы - выгода составит до 300 000 рублей. *

- ключи от квартиры выдаются сразу после регистрации.

Важно, что все выгоды и предложения суммируются. Благодаря этому покупатель может получить итоговую выгоду при покупке квартиры в Доме у школы до 2 350 000 рублей. *

В 11-м строении 6-го микрорайона квартиры сдаются с предчистовой отделкой - это идеальный вариант для тех, кто хочет реализовать собственный дизайнерский замысел. В квартирах готова стяжка пола, проведено электричество, смонтированы розетки. Представлены варианты квартир классического и евроформата с теплыми лоджиями. Выбрать квартиру можно здесь.

ГК «Территория жизни» всегда предлагает возможность выбора, оптимальные условия и предложения, которые в удобной форме представлены на сайте компании.

Также специалисты советуют посетить шоурумы, где можно выбрать наиболее подходящий вариант. Записаться можно по телефону 8 (8412) 203-000.

Офисы продаж работают с 9:00 до 21:00 без выходных по адресу: ул. 65-летия Победы, 29; ул. Ульяновская, 91а.

* Название рекламной акции - «Портфель выгод». Указана сумма выплат в рамках действия следующих акций: «Квартира дня», «Честное субсидирование» и «Портфель выгод». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка 5% на покупку 2- и 3-комнатных квартир в 3-й и 4-й очереди стр. 11, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (4-я очередь введена в эксплуатацию). Необходимо предоставить дополнительные документы: справку из школы № 78 о том, что несовершеннолетний член семьи обучается в МБОУ СОШ № 78, для сотрудников МБОУ СОШ № 78 - справку с места работы. Скидка суммируется с акцией «Честное субсидирование» и акцией «Квартира дня» (скидка 10%). Количество квартир ограничено. Срок действия акции - с 08.07.2022 по 01.09.2022.