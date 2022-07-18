Сетевое издание|18+|Понедельник|18 июл 2022|10:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензу привезут ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского

Печать
Telegram

В Пензу прибудет ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Ожидается, что он будет находиться в Спасском кафедральном соборе в течение двух дней.

«Торжественная встреча святыни в Пензе состоится 6 августа в 7:00 у перекрестка улиц Московской и Кураева, откуда крестным ходом ковчег с мощами будет принесен в Спасский кафедральный собор.

Крестный ход возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Сразу по принесении святыни в храме будет совершена Божественная литургия», - пояснили в епархии.

Ковчег будет оставаться в соборе до 19:00 7 августа. В эти два дня там будут проходить молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, посетить которые смогут все желающие (храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00).

Ковчег привезут в Пензу в рамках масштабной программы, приуроченной к 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Планируется, что святыня посетит все федеральные округа России, около 50 епархий. Общая протяженность маршрута составит приблизительно 30 000 км.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А туда можно насрать?

Гость||

Иисус Иосифович теперь в шоке, чё творят правоверные))

Гость||

Гость писал(a):

Иисус Иосифович теперь в шоке, чё творят правоверные))
согласен, так и есть, при всем вашем скептицизме вы глаголите истину, Он как то сказал: придут после Меня и от Моего имени начнут проповедовать но по делам их узнаете, эти слова есть в Святом Писании, книге сотворенной без участия этого "правого" славия Его

Гость||

РПЦ выступает за захоронение вождя мирового пролетариата В.И.Ленина,мотивируя тем,что тело умершего должно быть предано земле. Сами раскапывают могилы своих святых (по их мнению),растаскивают на куски и возят по всем городам и весям для поклонения адептов. Это не кощунство и не надругательство над телами умерших?

По библии И.Христос был против поклонения телам умерших.

Гость||

Гость писал(a):

По библии И.Христос был против поклонения телам умерших.
так похоже на то что они РПЦ отошли на недосягаемое расстояние от Библии и Иисуса Христа

Гость||

В церкви в Весёловке(если не ошибаюсь) нарисовали икону,где И.Христос молится против абортов?

Это конечно выгодно,но по каконам ли?

Гость||

Сергия Радонежского у него днк чтоль на анализ брали то есть когда был жив и когда умер сравнили ? очередной развод рпц

Гость||

Ой, всё...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте