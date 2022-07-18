В Пензу привезут ковчег с частицей мощей Сергия Радонежского

18.07.2022 | 09:08

В Пензу прибудет ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Ожидается, что он будет находиться в Спасском кафедральном соборе в течение двух дней.

«Торжественная встреча святыни в Пензе состоится 6 августа в 7:00 у перекрестка улиц Московской и Кураева, откуда крестным ходом ковчег с мощами будет принесен в Спасский кафедральный собор.

Крестный ход возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Сразу по принесении святыни в храме будет совершена Божественная литургия», - пояснили в епархии.

Ковчег будет оставаться в соборе до 19:00 7 августа. В эти два дня там будут проходить молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому, посетить которые смогут все желающие (храм открыт ежедневно с 7:00 до 19:00).

Ковчег привезут в Пензу в рамках масштабной программы, приуроченной к 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Планируется, что святыня посетит все федеральные округа России, около 50 епархий. Общая протяженность маршрута составит приблизительно 30 000 км.