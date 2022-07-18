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Общество

В Пензенской области устроили соревнования снайперов

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30 стрелков стали участниками открытого чемпионата области среди снайперов силовых структур и любителей. В борьбу за право считаться самым метким вступили представители Москвы, Саратова, Смоленска и Пензы.

«Любые соревнования - это проверка навыков. Здесь какие навыки можем проверить? На скорость, поиск цели, на стрельбу из неустойчивого положения и подобные вещи. Каждое упражнение имеет под собой проверку определенного навыка», - отметил главный судья соревнований Антон Астахов.

Участникам необходимо было продемонстрировать свое мастерство в 15 упражнениях на дистанциях от 100 до 1 000 метров.

«Здесь мне очень понравилась площадка, спасибо организаторам. Чем больше площадок, тем интереснее», - рассказал участник соревнований Владимир (г. Москва).

Стрелять снайперам приходилось на время, с перемещениями, из самых неудобных положений. Задания были подготовлены так, чтобы соперники могли не просто показать навыки владения оружием, но и продемонстрировать способность мгновенно принимать оперативные решения.

«Какое бы оружие ни было, главное - умение стрелка им владеть», - пояснил сотрудник спецподразделения Управления Росгвардии по Пензенской области Александр.

Главной задачей соревнований снайперов стало совершенствование уровня стрелковой подготовки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Раньше даже школьные тиры были. Нужно срочно всё это возрождать!!!

Гость||

Гость писал(a):

Раньше даже школьные тиры были. Нужно срочно всё это возрождать!!!
Не нужно.

Гость||

На спецоперацию их

Гость||

Непонятно почему они здесь соревнуются

Имя: Гость
Комментарий:

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