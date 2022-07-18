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Общество

В Пензе отметили 95-летие государственного пожарного надзора

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В пензенской филармонии можно было не беспокоиться по поводу случайных возгораний. Здесь собрались все сотрудники государственного пожарного надзора. 18 июля структура отметила 95-ю годовщину со дня образования. Мероприятие посетили и действующие сотрудники, и ветераны, которые много лет отдали профессии и сами не раз оказывались в эпицентре происшествий.

«Опасность для мужчины - это, наоборот, куда мы должны стремиться. Мы сегодня говорим о государственном пожарном надзоре, а в целом мы, пожарные, идем на помощь людям, которые в этом нуждаются», - сообщил ветеран пожарной охраны Игорь Черушов.

Ответственная работа сотрудников надзора положительно сказалась на статистике. В последнее время количество возгораний и погибших значительно уменьшилось.

«За полгода у нас 30% снижение по количеству пожаров и 20% - по гибели. В этом году более активно стали проводить всевозможные рейды, разъяснительную работу среди населения. Количество лесных пожаров сократилось также, подчеркну, благодаря совместной работе всех заинтересованных структур», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

На сцене по случаю праздника прошел концерт и торжественное вручение медалей и грамот. А на входе в зал расположилась ежегодная выставка рисунков и поделок «Пожарная безопасность глазами детей».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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Гость||

Почему пожарные обижаются,когда их называют пожарники?

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