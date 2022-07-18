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Общество

Пензенцам напомнили о законе о блокированной жилой застройке

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Пензенцев призывают активнее пользоваться правом переводить дома, к примеру двух- и трехквартирные с отдельными входами, в блокированную жилую застройку. В рамках действующего федерального закона можно бесплатно поменять статус объекта.

«Он будет признан зданием, вследствие чего можно будет попросить землю у местных властей в собственность, то есть у каждого будет в собственности свой земельный участок. Не как раньше - общий земельный участок, определяли право пользования, и всегда были споры. Закон дает такое право - бесплатно, но совместно», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Ранее, для того чтобы совершить такую операцию, собственникам приходилось заказывать экспертизу и уже в судебном порядке переводить дома в блокированную жилую застройку. Процесс был затратным - и с финансовой точки зрения, и по времени. Теперь же главное - соседям действовать сообща.

«Должны прийти в МФЦ, написать заявление о внесении изменений в части наименования дома с квартиры на жилой дом блокированной застройки. В этом случае Росреестр вносит изменения, выдается выписка», - пояснила Оксана Романова.

Как правило, это касается домов так называемого барачного типа, одноэтажных на несколько квартир.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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