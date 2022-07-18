Сетевое издание|18+|Понедельник|18 июл 2022|13:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Общество

На «Дне поля» компания «Дамате» представила цифровые проекты

Печать
Telegram

На агротехнологической выставке «День поля», прошедшей в Пензенской области 14-15 июля, главной темой была заявлена цифровая трансформация в сельском хозяйстве.

Группа компаний «Дамате» опирается на последние научные достижения и мировой опыт. Компания уже внедрила часть цифровых технологий, широко используются информационные технологии и искусственный интеллект. Производственные объекты компании не имеют аналогов в России по уровню технической оснащенности и количеству внедренных инновационных решений.

На «Дне поля» специалисты «Дамате» продемонстрировали новейшие цифровые технологии и инструменты для автоматизации всех основных рабочих процессов сельскохозяйственного производства, геоинформационные сервисы космического мониторинга сельскохозяйственных земель и рассказали о наиболее ярких проектах.

Компания представила на выставке реализованные цифровые проекты. Это машинное зрение, система контроля мойки рук на основе искусственного интеллекта, математическое моделирование продаж, точное цифровое земледелие, роботизация логистики.

Так, в птичниках компании функционирует система машинного зрения для контроля выполнения различных технологических процедур.

На заводе по убою и переработке и на заводе глубокой переработки индейки, а также на предприятии по переработке молока «Молком» (входит в ГК «Дамате») для персонала установлена система контроля мойки рук на основе искусственного интеллекта.

Летом 2022 года «Дамате» завершила разработку и внедрение IT-решения по прогнозированию продаж и балансировке заказов на основе математики и машинного обучения. В компании рассчитывают получать дополнительную прибыль только за счет более точного планирования заказов.

В 2020 году «Дамате» начала реализацию проекта по роботизации складов готовой продукции. Компания запустила первый в пищевой промышленности страны робосклад на 900 тонн единовременного хранения на крупнейшем в Европе заводе глубокой переработки индейки, а также открыла первый в России роботизированный склад для ультрасвежих продуктов. В планах «Дамате» - роботизировать все склады компании в Пензенском регионе.

Скаутинг, картирование, спутниковый мониторинг, дифференцированное внесение удобрений - это передовые технологии точного цифрового земледелия. Их уже на протяжении нескольких лет «Дамате» использует для управления продуктивностью посевов в собственных сельскохозяйственных угодьях.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте