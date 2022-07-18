На «Дне поля» компания «Дамате» представила цифровые проекты

18.07.2022 | 11:48

На агротехнологической выставке «День поля», прошедшей в Пензенской области 14-15 июля, главной темой была заявлена цифровая трансформация в сельском хозяйстве.

Группа компаний «Дамате» опирается на последние научные достижения и мировой опыт. Компания уже внедрила часть цифровых технологий, широко используются информационные технологии и искусственный интеллект. Производственные объекты компании не имеют аналогов в России по уровню технической оснащенности и количеству внедренных инновационных решений.

На «Дне поля» специалисты «Дамате» продемонстрировали новейшие цифровые технологии и инструменты для автоматизации всех основных рабочих процессов сельскохозяйственного производства, геоинформационные сервисы космического мониторинга сельскохозяйственных земель и рассказали о наиболее ярких проектах.

Компания представила на выставке реализованные цифровые проекты. Это машинное зрение, система контроля мойки рук на основе искусственного интеллекта, математическое моделирование продаж, точное цифровое земледелие, роботизация логистики.

Так, в птичниках компании функционирует система машинного зрения для контроля выполнения различных технологических процедур.

На заводе по убою и переработке и на заводе глубокой переработки индейки, а также на предприятии по переработке молока «Молком» (входит в ГК «Дамате») для персонала установлена система контроля мойки рук на основе искусственного интеллекта.

Летом 2022 года «Дамате» завершила разработку и внедрение IT-решения по прогнозированию продаж и балансировке заказов на основе математики и машинного обучения. В компании рассчитывают получать дополнительную прибыль только за счет более точного планирования заказов.

В 2020 году «Дамате» начала реализацию проекта по роботизации складов готовой продукции. Компания запустила первый в пищевой промышленности страны робосклад на 900 тонн единовременного хранения на крупнейшем в Европе заводе глубокой переработки индейки, а также открыла первый в России роботизированный склад для ультрасвежих продуктов. В планах «Дамате» - роботизировать все склады компании в Пензенском регионе.

Скаутинг, картирование, спутниковый мониторинг, дифференцированное внесение удобрений - это передовые технологии точного цифрового земледелия. Их уже на протяжении нескольких лет «Дамате» использует для управления продуктивностью посевов в собственных сельскохозяйственных угодьях.