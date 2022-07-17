В Кузнецке решают проблему изношенных очистных сооружений

17.07.2022 | 13:13

В Кузнецке проблема очистных сооружений пока остается нерешенной. Их изношенность составляет 95%.

Ремонт объекта требует больших финансовых затрат.

«Сейчас готовим всякие технические задания и все остальное. Когда все будет сделано, они готовы приехать, обследовать, составить акт. На основании этого акта будем принимать решение, что дальше делать с очистными», - рассказал на брифинге в пятницу, 15 июля, директор кузнецкого водоканала Олег Книжников.

По его словам, специалистам еще только предстоит определиться, ждет очистные сооружения модернизация или капитальный ремонт, или поэтапное обновление блоков.

В июле 2021 года мэр Сергей Златогорский отмечал, что обновление сетей обойдется дороже, чем ввод двух станций обезжелезивания. Кроме того, ремонт отнимет не один год.