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Общество

В Кузнецке решают проблему изношенных очистных сооружений

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В Кузнецке проблема очистных сооружений пока остается нерешенной. Их изношенность составляет 95%.

Ремонт объекта требует больших финансовых затрат.

«Сейчас готовим всякие технические задания и все остальное. Когда все будет сделано, они готовы приехать, обследовать, составить акт. На основании этого акта будем принимать решение, что дальше делать с очистными», - рассказал на брифинге в пятницу, 15 июля, директор кузнецкого водоканала Олег Книжников.

По его словам, специалистам еще только предстоит определиться, ждет очистные сооружения модернизация или капитальный ремонт, или поэтапное обновление блоков.

В июле 2021 года мэр Сергей Златогорский отмечал, что обновление сетей обойдется дороже, чем ввод двух станций обезжелезивания. Кроме того, ремонт отнимет не один год.

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Источник — кадры с видео Кузнецкого телевидения
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