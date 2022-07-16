Жительница Наровчата два года не может добиться решения суда

16.07.2022 | 18:30

Два с лишним года Юлия Зверовщикова борется за то, чтобы причастный к гибели ее дочери понес законное наказание. Пока что мужчина, сбивший девушку, шедшую по обочине дороги в Наровчате, в июне 2020-го, остается на свободе и никаких признаков раскаяния не проявляет.

«Он сам говорит, что ее не заметил, луна не светила, звездность была плохая, вину свою не признавал, показания следствию не давал, не сотрудничал - брал 51-ю статью. До последнего вину не признавал и до сих пор не признал», - рассказала Юлия Зверовщикова.

Еще в самом начале трагической истории, по словам матери погибшей, было непросто добиться возбуждения уголовного дела. После того как этим занялись сотрудники Нижнеломовского межрайонного следственного отдела, появилась надежда на справедливость. Были проведены многочисленные экспертизы и эксперименты, собранные доказательства направили служителям Фемиды.

«Приговором суда 30-летнему жителю Наровчатского района назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу и обжалуется осужденным», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В законном порядке в суд следующей инстанции обратился представитель водителя, сбившего девушку.

«Они подали апелляционную жалобу, суд был назначен на 13 июля, на 9:30. Мы туда приехали из Наровчата, 150 километров, там еще прождали, так как рассматривали не только наше дело. Ближе к обеду нас запустили, сказали, что та сторона не явилась, адвокат уехал в Сочи и просит перенести суд на другое число», - пояснила Юлия Зверовщикова.

Родственники погибшей, которая мечтала выучиться на юриста, полагают, что представитель осужденного может пропустить и следующее заседание, тем самым затянув процесс.