В Пензе принялись за популяризацию баскетбола

16.07.2022 | 18:00

На площади Ленина установили два баскетбольных кольца, которые тут же оккупировали юные пензенцы, чередующие занятия в спортивных секциях с тренировками на свежем воздухе в центре города.

«Все хорошо, низкое кольцо, можно данки делать - вообще отлично», - оценили жители Пензы.

Проект, направленный на популяризацию игры с оранжевым мячом, был инициирован зампредом правительства Олегом Яговым, а его реализацией занимались в министерстве физической культуры и спорта области.

«Я считаю, это очень важно. Раньше в каждом дворе были хоккейные коробки, футбольные ворота, всегда на каникулах ходили играли. Баскетбол - один из видов спорта, который может развиваться просто с улицы. мы хотим, чтобы ребята и развивались, и не торчали летом в компьютерах», - пояснил первый заместитель министра физической культуры и спорта области Эдуард Копылов.

Благодаря таким уличным играм иногда загораются звезды мирового баскетбола.

«Наконец-то о нас позаботились, поставили отличные кольца, стало намного интереснее играть, потому что приходилось искать площадки. Не хватает, конечно, мячей - не у всех есть на них деньги. И было бы неплохо прорезинить площадку вокруг колец», - отметил житель Пензы Егор Хлебунов.

Молодой человек уже не в первый раз приехал в центр поиграть в мяч с друзьями и только здесь узнал, что подобная баскетбольная площадка появилась практически рядом с его домом. У филармонии тоже установили кольца.

Между тем работа по развитию физической культуры в регионе продолжится. Обустраивать будут не только стритбольные арены: в планах у чиновников - уделить внимание и другим видам спорта.