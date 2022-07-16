В День змеи пензенцам рассказали о содержании пресмыкающихся дома

16.07.2022 | 20:00

У большинства людей пресмыкающиеся вызывают страх и отвращение. Негативная реакция на змей имеет свое название - герпетофобия. Однако с каждым годом появляется все больше желающих завести этих чешуйчатых в качестве домашних питомцев. Кто-то ухаживает за кошками и собаками, другие проводят время с хладнокровными, которые тоже требуют особого отношения.

«Поилку нужно продезинфицировать и обновить воду. До следующего кормления - две недели», - пояснил интернет-пользователь.

У молодого полоза пока нет имени. Возможно, появится чуть позже, когда он обретет дом. Пока что малыш обитает в зоомагазине, рядом с хомяками и мышами - своим привычным рационом. Сотрудники говорят, что здесь нет ничего страшного: змея из аквариума выбраться не сможет, к тому же она занята линькой. В это время ее лучше не беспокоить, она и сама забивается поглубже, чтобы никто не потревожил.

День змеи, который ежегодно отмечается в середине июля, придумали как раз заводчики этих существ. Они в один голос уверяют, что пресмыкающиеся безопасны: во-первых, никогда не нападают первыми; во-вторых, при соблюдении всех мер предосторожности их спокойно можно содержать в квартире. Главное - ответственно подойти к выбору особи.

«Даже внутри спокойного вида можно попасть на экземпляр с характером, с индивидуальностью», - предупредила специалист.

В основном в домах заводят неядовитых, а вот в дикой природе можно и получить неприятности. С начала 2022 года в регионе уже зафиксированы укусы.

«За палец меня схватила и прилипла. Я стряхнул, стал выжимать и скорую вызвал. Плоховато стало: голова начала кружиться, подташнивало, давление - 200, потом 220», - рассказал пациент больницы.

Змей издревле считали магическими существами и использовали в различных обрядах. Вокруг пресмыкающихся - десятки примет и поверий.