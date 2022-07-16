Молодые пензенцы перечислили необходимые в работе навыки

16.07.2022 | 11:16

Анализ резюме молодых (до 35 лет) жителей Пензенской области, ищущих работу, показал, какими умениями они обладают. Исследование провели специалисты интенет-платформы hh.ru.

В первую тройку вошли умение работать с компьютером (этот навык указан в 13,8% резюме), умение работать в команде (11,3% резюме) и грамотная речь (10,2%).

Также в топ-10 попали хорошие организаторские способности, способность работать с большим объемом информации, вести деловую переписку и переговоры, наличие водительского удостоверения, навыки делового общения, а также знание английского языка.

Навык активных продаж указан лишь в 2,7% резюме соискателей, креативность - в 2,2%. На качество «ориентация на результат» приходится всего 1,7% от всех резюме молодых жителей региона. Еще меньше (1,2%) занимает клиентоориентированность.

В свою очередь, работодатели главным образом хотят найти молодых специалистов с умениями работать в команде, грамотной речью, навыками работы с компьютером, хорошо развитыми организаторскими и коммуникативными способностями (в их числе - общение в деловом стиле), навыками продаж, а также готовых учиться и развиваться в выбранном деле.