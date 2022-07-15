Выпускники пензенского ИТ-колледжа пользуются высоким спросом

15.07.2022 | 09:10

В четверг, 14 июля, в Каменском районе на открытой площадке базы отдыха «Белая Гора» на традиционном агромероприятии «День поля» Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) презентовал подготовку кадров по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Современные производители сельскохозяйственной продукции заинтересованы в скорейшем внедрении цифровых технологий, что практически невозможно без высококвалифицированных кадров, свободно владеющих IT-компетенциями. Пензенский колледж информационных и промышленных технологий на сегодняшний день является единственным в регионе средним специальным учебным заведением, обучающим операторов беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность информирования участников мероприятия о системе подготовки востребованных специалистов. В их трудоустройстве заинтересованы как крупные, так и мелкие сельхозпроизводители.

Во время проведения «Дня поля» удалось обсудить перспективы заключения и развития партнерских отношений с рядом организаций. Компании выразили готовность к участию в подготовке кадров, предоставлению студентам возможности прохождения практики и трудоустройству выпускников. Детали дальнейшего сотрудничества планируется обсудить в колледже на отдельной встрече в начале нового, 2022/2023 учебного года.