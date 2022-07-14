В Пензе представили предметы средневекового исламского быта

14.07.2022 | 20:26

Небольшое украшение из желтого металла - лишь капля огромного богатства, которым владели волжские булгары. Они жили на просторах Сурского края в период с X по XIV век.

«Такое изделие на территории Пензенской области встречено впервые. Носили такие изделия только самые знатные люди Золотой Орды - представители ханской семьи, его родственники», - рассказал директор пензенского краеведческого музея Артем Павлихин.

Предметы традиционного исламского быта эпохи средневековья представлены в фойе Законодательного собрания, где открылся форум «Татары России: национальная самобытность и религия». Он посвящен 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

«Как мы знаем, ислам является неотъемлемой частью российского культурного кода, который основан на тысячелетнем опыте совместного проживания представителей разных национальностей и вероисповедований на территории России», - сообщил куратор форума Жиганша Туктаров.

Представлены несколько вариантов оформления Корана - главной книги всех мусульман, на которую опирается исламская религия: повседневные, карманные, подарочные издания.

«Она призывает в своей основе к двум вещам: правильно выстроить взаимоотношения с Творцом и правильно выстроить взаимоотношения с творениями, то есть со всем, что тебя окружает, во-первых - с сыновьями Адама», - отметил имам-хатыб Пензенской соборной мечети Ильгиз-хазрат Заликаев.

Форум продлится три дня. Его гостями стали представители Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Москвы, городов России.

«Мы привезли с делегацией более двух тонн книг, в первую очередь - учебных, по заказу школ, по просьбе автономии», - пояснил начальник комитета исполкома Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов.

В первый день форума состоялась конференция, во время которой со своими докладами выступили ученые и специалисты в области ислама, философы, историки, археологи, краеведы, работники музеев, преподаватели вузов. Завершатся мероприятия в субботу, 16 июля, большим Сабантуем.